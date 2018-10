Provisorischer Fluchtweg

Hardheim.Im Zuge der Sanierung der Sporthalle in Hardheim werden die schadhaften Betonteile der Außentreppe durch neue ersetzt. Die Treppe soll künftig als Rettungsweg für die Zuschauer auf der Tribüne dienen. Der Gemeinderat vergab in seiner August-Sitzung den Auftrag an das Bauteam Eckert aus Gerichtstetten zum Preis von 86 584 Euro.

Die Außentreppe kann während der Bauarbeiten allerdings für

...