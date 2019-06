Prozessionen zu Fronleichnam

Hardheim.Die Fronleichnamsprozession steht in diesem Jahr in Hardheim unter dem Thema: „Durch ihn, mit ihm und in ihm“. Der Teppich auf dem Schlossplatz ist von der dreizehnjährigen Theresa Anton entworfen worden und stellt ein Haus mit offener Türe, als Gemeinschaft aller Gläubigen dar. Um zu zeigen, dass Jesu Nähe durch das Handeln sichtbar wird, führen Arme aus dem Haus heraus. Die Hände halten einen Kelch mit Hostie. Das soll symbolisieren, dass Jesus im Brot in das Leben der Menschen kommt und sie in ihm Kraft für ihr Tun finden.

Die Teppiche an Feuerwehrgerätehaus, gestaltet durch die Kinderkirche, greift das Thema Haus auf.

An der Polizeiwache, dem nächsten Stopp, ist der Lebensweg Inhalt der Impulse, der mit Jesus an der Seite leichter bewältigt werden kann. An der evangelischen Kirche zeigt das Bodenbild zwei Menschen, die gemeinsam auf dem Weg sind. In ihm sind evangelische und katholische Christen verbunden und gehen in die gleiche Richtung.

Das Team, das den Teppich auf dem Schlossplatz und die vierte Stationen auf dem Weg gestaltet, freut sich über Unterstützung in vielfältiger Weise. Wer beim Gestalten des Teppichs mithelfen kann, findet sich um 4.30 Uhr in der Frühe auf dem Schlossplatz ein. Ein Eimer, ein Kissen für die Knie und eine Kelle sind als Ausrüstung hilfreich.

Wer einen oder mehrere Blumensträuße an den Weg stellen möchte, kann dies gerne tun. Am Gehweg sind dafür Kreidekreuzchen markiert, Blumen in standfesten Weckgläsern oder Vasen können dort abgestellt und nach der Prozession wieder mitgenommen werden. Eine schöne Tradition ist es inzwischen, diese Blumengebinde zu Menschen zu bringen, die nicht mehr mobil oder gar bettlägerig sind.

Hardheim: 9 Uhr Messe, anschließend Fronleichnamsprozession, begleitet von den Erstkommunionkindern. Parallel dazu 9 Uhr Kinderkirche, die Kinder legen einen Teppich.

Höpfingen: 9 Uhr Messe, anschließend Prozession, begleitet von der Musikkapelle und den Erstkommunionkindern.

Schweinberg: 10.15 Uhr Messe, anschließend Prozession über die Königheimer Straße bis zur Kreuzstraße und zurück zur Kirche, begleitet von der Musikkapelle und den Erstkommunionkindern. Parallel dazu um 10.15 Uhr Kinderkirche im Pfarrheim.

