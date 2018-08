Punkte für die Rangliste

Hardheim.Die 22. Odenwald-Tauber-Meisterschaften (OTM) um den Sparkassen-Tauberfranken-Cup der Jugend U10 bis U18 veranstaltet der TC Hardheim, verbunden mit Ranglisten- und Leistungsklassenwertung, von Donnerstag, 6., bis Sonntag, 9. September.

Den Turnierausschuss bilden die Vorsitzende Verena Klohe, Turnierleiter Daniel Gotthardt und Hans Laub. Als Oberschiedsrichter fungieren Robert Kruck und Frank Thorwart.

Meldeschluss ist am Montag, 3. September. Meldungen sind online über das Turnierportal „nuLiga“ des BTV. Die Auslosung wird am Mittwoch, 5. September, um 18 Uhr im Clubheim des TC Hardheim vorgenommen. Bei zu geringer Teilnehmerzahl wird die jeweilige Konkurrenz nicht ausgespielt; für alle Wettbewerbe ist eine unbegrenzte Teilnehmerzahl möglich. Start an den Turniertagen ist jeweils ab 9 Uhr.

Kontaktperson für Meldungen ist Daniel Gotthardt, Kolpingstraße 38, Hardheim, Telefon 0151/52632856, E-Mail: gotthardt.daniel@web.de

