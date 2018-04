Radlertag auf dem Erftal-Mühlenradweg

Anzeige

Vom Schlossplatz in Hardheim aus beginnend, werden im Laufe der Veranstaltung zwei begleitete Mountainbike-Touren unter der Führung von Sascha Herwig angeboten, um 11 Uhr für Einsteiger (Dauer etwa 2,5 Stunden) und um 14 Uhr mit größerem Schwierigkeitsgrad (Dauer 1,5 Stunden) Geübtere. Interessenten an den Mountainbike-Touren sollten eine halbe Stunde vor dem Start am Schlossplatz in Hardheim sein. Um 17.30 Uhr erfolgt auf dem Schlossplatz eine Verlosung mit interessanten Preisen. Teilnehmen können alle, die sich an diesem Tag auf ihr Fahrrad schwingen und im Laufe des Tages auf dem Schlossplatz beim alten Kindergarten ihren Loszettel ausfüllen und abgeben. Abgabeschluss ist 17 Uhr.

Am Schloßplatz selbst sind ist die „Erftalstube“ mit Biergarten geöffnet und die IG „Mühlenradweg Erftal“ bewirtet am Brunnen unter den Linden sowie mit Kaffee und Kuchen im angrenzenden alten Kindergarten. Des Weiteren gibt es diverse Lokale und Biergärten entlang des Erftal-Mühlenradweges.

