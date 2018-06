Radtour beim Sommerfest

Anzeige

Hardheim.Die IG „Mühlenradweg Erftal“ bietet auch in diesem Jahr wieder im Rahmen des Hardheimer Sommerfestes am Samstag, 9. Juni, eine Radtour für alle Freizeitradler und Fahrradgruppen an. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr beim Parkplatz der Firma Gustav Eirich in der Langen Gasse. Die Abfahrt erfolgt um 13.30 Uhr. Die Länge der Tour beträgt etwa 23 Kilometer und wird von der IG „Mühlenradweg“ begleitet. Streckenverlauf: von Hardheim über Höpfingen, Richtung Glashofen nach Dornberg, von dort über die Wohlfahrtsmühle wieder zurück nach Hardheim zum Schlossplatz.

Ankunft dort ist gegen 16 Uhr. Danac besteht die Möglichkeit zum geselligen Beisammensein beim Hardheimer Sommerfest.

Die Tour verläuft überwiegend auf Rad- und Feldwegen. Fahrradfahrer und E-Bike-Fahrer sind willkommen. Das Tempo orientiert sich an den Fahrradfahrern. Entsprechende Pausen sind vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenfrei.