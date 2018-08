Hardheim.Die Interessengemeinschaft „Mühlenradweg Erftal“ führt im Rahmen des Ferienprogrammes am Sonntag, 9. September, eine Radtour nach Beckstein durch. Die von dem 2014 verstorbenen Hermann Wawatschek ins Leben gerufene Tour wird auch in diesem Jahr traditionsgemäß fortgeführt. Interessierte Radfahrer treffen sich zur Abfahrt um 9 Uhr am Schlossplatz.

Die Fahrt führt über das obere Erftal nach Beckstein. Dort ist eine Einkehr mit Mittagessen vorgesehen, bevor die Rückfahrt über Tauberbischofsheim und Königheim nach Hardheim angetreten wird. Die Teilnahme ist kostenlos.

Kurzfristige Änderungen, insbesondere bei schlechter Witterung, behalten sich die Veranstalter vor.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.08.2018