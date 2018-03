Räte sehen Masterplan als Einstieg in Zukunftsplanung

Anzeige

„Ich kann der Vorstellung vom Friedhof als Begegnungsstätte nicht zustimmen“, meinte Torsten Englert in der anschließenden Aussprache im Gemeinderat. Auch müssten Parkanlagen unterhalten werden und das gebe die personelle Ausstattung des Bauhofs nicht her. „Es ist gut, dass wir jetzt die Weichen stellen. Aber zunächst sollten die Hauptwege befestigt werden. Dann wären sie auch behindertenfreundlich.“ Darüber hinaus vermisst Englert die Behebung der Missstände an der Leichenhalle.

Bürgermeister Rohm sieht ein Problem darin, dass der Bauhof nach neuer Gesetzeslage auch auf dem Friedhof nur bedingt oder gar keine Spritzmittel gegen Unkraut mehr einsetzen darf. „Dadurch vermoosen und vergrasen schnell die Randbereiche. Aber noch größeres Kopfzerbrechen bereiten uns die vielen Hecken zwischen den Grabreihen, die zwei Mal im Jahr geschnitten werden müssen.“ Fast hinter jedem Grabstein lägen Pflegeutensilien, die die Arbeiten der Bauhofmitarbeiter behindern. Und auch aufgelassene Gräber müssten gepflegt und von Disteln befreit werden. Das Ziel der Verwaltung: „Wir müssen uns sukzessive von pflegeintensiven Bepflanzungen abwenden.“

Deshalb ist auch geplant, künftig von aufgelassenen Gräbern die Einfassung zu beseitigen und die Flächen mit Rasen einzusäen.