Rechnungsjahr gut verlaufen

Anzeige

Hardheim.Zum letzten Mal nach kameralen Grundsätzen erstellt wurde eine Jahresrechnug (2017) in Hardheim. Bürgermeister Volker Rohm stellte das Zahlenwerk in der Gemeinderatsitzung am Montag vor. Beraten und beschlossen wird es in der Gemeinderatsitzung am 17. September.

Rohm sprach von einem „sehr zufriedenstellend und positiv verlaufenen Rechnungsjahr“. Ähnlich verhält es sich beim Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde.

Höhere Einkünfte

Deutliche Mehreinnahmen konnten bei der Gewerbesteuer (354 000 Euro), dem Einkommensteueranteil (95 000 Euro), und den Schlüsskelzuweisungen (142 000 Euro verbucht werden. Im Forst wurde ein Überschuss von 330 000 Euro erwirtschaftet. Aus der Verpachtung von Flächen zur Nutzung für Windenergieanlagen betrugen die ersten Einnahmen 38 000 Euro, die sich nach Inbetriebnahme der Anlagen noch deutlich erhöhen werden, wie Rohm prognostizierte.