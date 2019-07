„Rein theoretisch könnte auch unser Kunstrasenplatz betroffen sein“

Hardheim.Seitens der EU ist beabsichtigt ein Verbot von Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen bis zum Jahr 2021 zu erwirken. „Grundsätzlich könnte der im Besitz der Gemeinde befindliche Kunstrasenplatz am Sportplatz in Hardheim betroffen sein“, erklärte der Hardheimer Kämmerer Bernd Schretzmann auf Anfrage der FN.

„Der Platz wurde vor 25 Jahren im Zuge der Umsetzung eines Sportstättenleitplans angelegt. Nach dem vergeblichem Versuch, eine Sportförderung zu erhalten, wurde für die grundlegende Sanierung des Oberflächenbelags im Jahr 2015 eine Zuweisung aus dem Ausgleichstock bewilligt,“ blickte Schretzmann zurück. „Die Maßnahme wurde im November/Dezember 2015 durchgeführt und durch den Badischen Fußballverband im Februar 2016 abgenommen und für den Spielbetrieb freigegeben. Die nutzenden Vereine waren mit der Ausführung sehr zufrieden. Der bewilligte Zuweisungsbetrag wurde im Mai 2016 an die Gemeindekasse überwiesen.“

Die Kosten der Sanierung beliefen sich auf rund 249 000 Euro. Abzüglich der Zuweisung verblieb für die Gemeinde ein Eigenanteil von 110 000 Euro.

„Bereits im Zuge der Sanierungsarbeiten im Jahr 2015 ist die Frage nach eventuell enthaltenen Umweltgiften aufgetreten“, so der Gemeindekämmerer weiter. „Eine entsprechende Presseveröffentlichung hatte auf diesbezügliche Probleme hingewiesen. Die generelle (nicht speziell auf den Platz in Hardheim bezogene) Kritik an den Kunstrasenplätzen bezog sich auf einen möglichen Anteil sogenannter PAK (polzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe). Diese sind nicht im Kunstrasenflor selbst, sondern möglicherweise in dem aufgebrachten Granulat enthalten, sofern dieses aus Recycling-Gummi –zum Beispiel aus Altreifen – besteht.“

Um dieser Gefahr vorzubeugen, wurde bei der Platzsanierung in Hardheim ein teureres Material verwendet, welches diese Eigenschaften nicht aufweist.

Auf die neuerliche Pressemitteilung des Kultusministeriums hin hat der Gemeindetag eine entsprechenden Meldung veranlasst. Dieser bekennt sich grundsätzlich zur Zielsetzung, die Belastung von Kunstrasenplätzen auf ein Minimum zu reduzieren. „Hierzu sind jedoch derzeit keine geeignete Alternativen verfügbar“, hieß es im Hardheimer Rathaus.

Der Gemeindetag befürworte die Mittelung des Landes, dass für anstehende Platzsanierungen ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt werden soll. „Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Plätze in Baden-Württemberg hinsichtlich der Verfüllung und der Beschaffenheit des Granulats deutlich besser sind, als in vielen anderen europäischen Ländern. In diesem Zusammenhang wäre auch ein Bestandsschutz zu thematisieren“, erklärte Bernd Schretmann. „Insofern können wir vorerst nur abwarten und hoffen, dass das bei der Platzsanierung im Jahr 2015 verwendete Material den noch zu konkretisierenden Vorgaben bereits entspricht.“ i.E.

