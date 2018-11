Rekord-Auftragseingang ist das Ziel

Im Verlauf der zweiten Betriebsversammlung des Jahres 2018 gab es erneut Anlass für positive Nachrichten von der Maschinenfabrik Gustav Eirich.

Hardheim. Neben der Ehrung langjähriger Mitarbeiter und Freisprechung der Auszubildenden in der Betriebsfeier des Hardheimer Traditionsunternehmens in der Erftalhalle stellte sich der neu gewählte Betriebsrat vor. Ebenso präsentierte die Geschäftsleitung einen Bericht zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zu den weltweiten Aktivitäten des Unternehmens.

In neuer Besetzung gestaltete der Betriebsrat die sehr gut besuchte Betriebsversammlung. Christian Wachtel führte durch das Programm. Die Geschäftsführung würdigte in einem Nachruf den vor kurzem verstorbenen Geschäftsführer und Gesellschafter Hubert Eirich.

Ehrungen

Es schlossen sich Ehrungen an. Im Namen des Ministerpräsidenten Kretschmann überreichte Bürgermeister Volker Rohm Grüße und Ehrenurkunden sowie ein Geschenk der Gemeinde Hardheim an die Mitarbeiter, die seit 40 Jahren bei Eirich beschäftigt sind: Eugen Henneka, Wolfgang Stoeffel, Dieter Spengler und Ulrika Ebert. Fpr 25-Jährige Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Martin Kuch, Steffen Hauk, Steffen Schwab, Jürgen Blatz, Monika Dörr und Klaus Kressner. Der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Rohmann vollzog im Anschluss die Ehrung weiterer Jubilare. Es waren insgesamt 81 ab einer Betriebszugehörigkeit von zehn Jahren. Bei 40- und 25-jähriger Zugehörigkeit gab es eine Urkunde der IHK Rhein-Neckar sowie Geschenke der Unternehmensführung und des Betriebsrates.

Die zukünftigen Herausforderungen des Wandels und des Fortschritts für das Unternehmen waren zentrale Punkte der Festrede. Die Jubilare stellen sich Jahr für Jahr diesen immensen Herausforderungen und könnten Beispiel für Stabilität im Wandel für zukünftige Generationen geben, hieß es. Es bleibe weiterhin Aufgabe des Unternehmens, diese langjährige Verbundenheit und ein gutes Betriebsklima bei Eirich zu erhalten, auch in Zeiten des Wandels.

Freisprechung

„Wir müssen einen Weg finden. Und wenn nicht, dann machen wir uns einen.“ Mit diesem Zitat brachte Geschäftsführer Ralf Rohmann den Inhalt der Bestrebungen bei Eirich auf den Punkt.

Bei der Freisprechung der erfolgreichen Auszubildenden und Studenten freute man sich über das wiederum überdurchschnittlich gute Abschneiden in den Prüfungen. Es waren dies:

Industriemechaniker: Karsten Grünwald, Henrik Häfner, Timo Häfner, Lars Hilpert, Marcel Reichert, Marcel Trabold, Benjamin Bulz, Fabian Ganske, Samuel Hauk, Michael Honikel und Maurice Löffler. – Elektroniker: Christian Ehmann und Max Löffler. – Mechatroniker: Lars Schubert, Thorben Schriever und Lukas Zimmermann. – Industriekauffrau: Eileen Ballweg und Kathrin Hippler; Industriekaufmann Pascal Schmitt. – Technische Produktdesignerin: Lena Mayer. – DHBW Elektrotechnik: Jan Ullrich. – DHBW Maschinenbau: Manuel Galm.

Eine Überraschung hatte der neue Betriebsratsvorsitzende Michael Klotzbücher parat. Der Betriebsrat ehrte seinen bisherigen Vorsitzenden Markus Weniger sowie die Betriebsratsmitglieder und Stellvertreter Bernhard Seeber und Michael Link für ihren langjährigen Einsatz für die Belegschaft. Gerade Markus Weniger habe sich über 24 Jahre als Vorsitzender des Betriebsrates für die Belange der Mitarbeiter in allen Phasen des Unternehmens mit aller Kraft eingesetzt.

Neue Betriebsvereinbarungen

In seinem Bericht, der gemeinsam von Michael Klotzbücher und Julia Fischer vorgetragen wurde, ging der Betriebsrat auf die Arbeit in den vergangenen sechs Monaten ein. Die neuen Ausschüsse und deren Besetzung wurden vorgestellt. Die Aufgaben waren und sind herausfordernd und vielfältig. Zusammen mit der Unternehmensführung erarbeite man zielgerichtete Lösungen. Es wurden Betriebsvereinbarungen präsentiert und Projekte für das Jahr 2019 erörtert.

Deutliche Beruhigung

Den Bericht der Geschäftsführung trug Stephan Eirich vor. 2018 werde Eirich zwar keinen deutlich gestiegenen Umsatz (etwa 80 Millionen Euro) im Vergleich zum Vorjahr realisieren können. Aber das Unternehmen sei zuversichtlich, eine ausreichend gute Ertragssituation zu erwirtschaften. Zur Absicherung des Zieles müssten alle Beteiligten noch hohe Anstrengungen realisieren.

Die Belegschaft habe hierfür wiederum positive Zeichen gesetzt. Der Geschäftsklima-Index des IFO-Instituts für 2019 gehe tendenziell von einer deutlichen Beruhigung aus. Die jetzigen Auftragseingänge – zum ersten Quartal 2018 noch leicht hinter den Erwartungen – würden sich äußerst positiv gestalten. Das Unternehmen verfolge das Ziel eines Rekord-Auftragseinganges in der Firmenhistorie. Bereits jetzt werde deutlich: Die Auslastung und die Beschäftigung werden weit über die Jahresmitte 2019 auf konstant hohem Niveau gewährleistet sein.

Weiterhin mache Eirich Hardheim fast die Hälfte seines Umsatzes in Asien. Positiv wirke sich hier der hohe Investitionsbedarf im Bereich der dortigen Gießereien, der Metallurgie (Erzaufbereitung) und der E-Kohle- Industrie aus. Nach dem obligatorischen Überblick der besonderen Aufträge des Jahres kommentierte für die Geschäftsleitung Hubert Sajonz die relevanten internen Zahlen, Daten und Fakten. Die Innovationskraft des Unternehmens und die Prozessveränderungen wurden anhand unterschiedlicher Projekte vorgestellt.

Die Investitionen am Standort in Hardheim wurden als Zeichen der Stabilität und der zukunftsorientierten Haltung des Unternehmens dargestellt. Es müsse jedoch noch stärker gelingen, die komplexer werdende Projektarbeit intelligent zu steuern, flexibler in der eigenen Organisation zu reagieren und damit am Markt noch erfolgreicher zu sein.

Herausforderungen steigen

Neue Denk- und Arbeitsweisen seien Schritt für Schritt im gesamten Unternehmen zu verankern. Wie die hohen Auftragseingänge zeigen, steigen die Herausforderungen im Jahr 2019 sowohl an die Führungskräfte wie auch an die Belegschaft.

Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Tauberbischofsheim, Gerd Koch legte in seiner Präsentation das Hauptaugenmerk auf den „sehr positiven Tarifabschluss 2018“. Die Folgewirkung und die Ausgestaltung für die Beschäftigten wurden erörtert. Im kommenden Jahr stünden vor allem Bestrebungen zur privaten Altersvorsorge/Rente auf dem Themenzettel. Hier sollen unterschiedliche Alternativen in Absprache mit den Mitgliedern für die kommende Tarifrunde ausgearbeitet werden.

Abschließend wies die Geschäftsführung auf den alljährlichen Glühweinstand am 21. Dezember hin. Ehemalige und jetzige Mitarbeitende seien willkommen.

