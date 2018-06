Reservisten reinigten Ehrenmal

Anzeige

Mit den am Freitag vom Bauhof der Gemeinde Hardheim entliehenen und in der benachbarten Scheune der Familie Schweitzer zwischengelagerten Arbeitsgeräten geht es nun munter zu Werke: Nicht nur das Kriegerdenkmal als Solches wird gesäubert, auch seine Steinumrandung, das Mauerwerk und der kleine Parkplatz werden angegangen.

Zusätzlich heißt es, allerlei Grasbüschel und hartnäckiges Unkraut zu entfernen. Allerdings nagen die schwülwarmen Temperaturen trotz aller Beflissenheit zusehends an der Substanz: „An jenem Tag, an dem wir die Aktion beschlossen haben, hat es nun einmal geregnet“, merkt der als Vorsitzender der Reservistenkameradschaft fungierende Obermaat a.D. Hans-Jürgen Hilgendorf trocken an und bringt einen ganz anderen Aspekt für die Reinigungsaktion ins Spiel: „Wir legen großen Wert auf gewisse Traditionen und tun das hier zwar auch für die Gemeinde, aber im Besonderen für unsere gefallenen Kameraden“, schildert er.

Alles sieht wieder schön aus

Wenige Meter neben ihm ist Obergefreiter d. R. Harald Lux gerade damit beschäftigt, ein weiteres Kabel auszurollen: Der Kärcher muss in Betrieb genommen werden. Mit dem fahrbaren Hochdruckreiniger wird einen Augenblick später Martin Graf den Randstein abspritzen – Sauberkeit ist schließlich Trumpf.

Langsam nähert man sich der Mittagszeit und damit einer kleinen Verschnaufpause: Kaum senden die Glocken von St. Alban ihr „Ave Maria“ zwölfmal durch die Luft, fährt ein blauer Pkw vor. „Mahlzeit, die Herren“, ruft Oswin Franck beim Aussteigen. Er bringt Tüten, Pappteller und Besteck, ein Mittagstisch, über den sich die wackeren Herren nicht nur deswegen freuen, weil das Essen durch den von Oswin Franck und Martin Graf verstärkten Gesangverein „Liederkranz“ gestiftet wurde und die Getränke eine Spende von Karin und Klaus Gottschalk sind, sondern auch, weil das Arbeiten in der Hitze des Sommers seinen Tribut fordert.

„Liederkranz“ spendete Essen

„Der Liederkranz stellte uns das Essen, weil etliche Sänger aus den beiden Weltkriegen nicht mehr in die Heimat zurückkamen“, sagt Oswin Franck nachdenklich. Bei halben Hähnchen, Pommes, einem kühlen Gläschen Bier und Mineralwasser stillen die emsigen Reservisten Hunger und Durst, während man sich manche Anekdote aus alten Tagen erzählt.

„Aber wir wollen ja noch was arbeiten“, mahnt nach einer halben Stunde Harald Lux an. Dann geht alles ganz schnell: Mit vereinten Kräften werden die Essensreste und Pappteller beseitigt. Martin Graf holt den Kärcher und fährt mit der Reinigung der Steine fort, Oswin Franck stellt den Rasenmäher an und Hans-Jürgen Hilgendorf blickt der Sonne entgegen: „Das ist schon alles in Ordnung so“, sagt er zufrieden und greift auf ein Neues nach der Schubkarre.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.06.2018