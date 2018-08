Rettungsweg führt über die neue Treppe

Anzeige

Bürgermeister Rohm sagte, nach der Vergabe der Fassadenrenovierung stehe noch die Sanierung der Beton-Außentreppe als Rettungsweg für Zuschauer auf der Tribüne an. Denise Reichert ließ wissen, dass diese Maßnahme in der Kostenberechnung mit lediglich 19 278 Euro enthalten war.

Nach Voruntersuchungen und Begutachtungen stellte sich heraus, dass wegen starker Schäden eine umfassende Betonsanierung durchzuführen oder die Treppe alternativ zu ersetzen ist. Die voraussichtlichen Kosten für die Betonsanierung, die inzwischen als nicht mehr möglich bezeichnet wurde, waren mit deutlich über 40 000 Euro angegeben, das Abtragen der bestehenden Treppe und der Anbau einer Stahltreppe würden deutlich kostenintensiver ausfallen.

Alternativen beraten

Als zusätzliche Alternative wurde der Verzicht auf die Sanierung der Betonteile der Außentreppe und deren Ersetzung durch Neuteile angedacht, wodurch auch ein Zugang zum Hallendach geschaffen werden könnte. Für die Maßnahme in dieser Form waren Kosten in Höhe von 85 000 Euro geschätzt worden.

In der Aussprache ging es um die Möglichkeiten und Kosten einer Stahltreppe und einer Stahlbetonbrücke, um die Absicherung des Aufstiegs und auch darum, weshalb so lange mit dieser Thematik abgewartet wurde, nachdem die Schäden bereits vor drei Jahren festgestellt worden waren. Nach weiteren Anregungen im Hinblick auf eine Beschichtung zum Schutz und der Erhöhung der Treppe um einen Lauf stimmte der Gemeinderat der Vergabe der Maßnahme an die Firma Eckert, Gerichtstetten, zum Preis von rund 86 584 Euro zu. Die Maßnahme soll bis November abgeschlossen sein.

Diesbezüglich ist von Bedeutung, dass die Finanzierung der Gesamtmaßnahme der Sporthallensanierung mit 550 000 Euro erfolgte, wovon rund 455 000 Euro ausgegeben wurden. Nun stehen neben der Treppensanierung noch der Austausch von Lichtkuppeln und das Anbringen eines Durchfallschutzes auf dem Hallendach sowie im Bereich der naturwissenschaftlichen Räume an.

Die im Wesentlichen auf den Mehraufwendungen für die Treppensanierung basierende Überschreitung der Planansätze um rund 90 000 Euro gilt es nachträglich zu finanzieren.

Lichtkuppeln werden saniert

Beim zweiten Tagesordnungspunkt ging es um die Sanierung der Lichtkuppeln inklusive dem Aufbringen einer Durchsturzsicherung und um Hagelschutz im Walter-Hohmann-Schulzentrum zur Sanierung der Hagelschäden. Diese sind gemäß den Angaben des Bürgermeisters zum Teil von der Versicherung gedeckt, doch gehe es in jedem Fall um die Schaffung eines gefahrlosen Zugangs zum Dach mit einer Durchsturzsicherung, um zum Beispiel auch Schnee beseitigen zu können. Das Angebot der Firma Johannes Ott, Höpfingen, zur Sanierung des Hagelschadens an den Lichtbändern und für die Durchsturzsicherung sowie den Hagelschutz in Höhe von rund 105 303 Euro befürworteten die Räte einstimmig.

Die Finanzierung bezeichnete Kämmerer Schretzmann in der Gemeinderatssitzung im Rahmen eines Nachtragshaushalts 2018 beziehungsweise durch liquide Mittel als möglich.

Der Zustimmung zur Arbeitsvergabe für die Erweiterung der Alarmierung (Brandmeldeanlage und ELA-Anlage) im Trakt 300 ging im Anschluss an die Erläuterungen von Denis Reichert eine umfassende Aussprache im Gemeinderat voraus. Dabei wurden verschiedene Erwartungen im Hinblick auf diese Anlage geäußert und die Frage gestellt, ob bei diesem internen Alarm mit der akustisch wirkenden Anlage auch optische Signale verbunden seien.

Betont wurde die Notwendigkeit der Weitergabe des Alarms an die Feuerwehr, wobei verdeutlicht wurde, dass der Hausmeister auf jeden Fall alarmiert wird und die Weitergabe an diese gewährleistet ist und sie alarmiert wird. Die Alarmanlage sei auf jeden Fall in den Klassenzimmern und in den Fluren sowie auch wohl in den WC- Anlagen hörbar.

Als vorrangig bezeichnet wurde der Personenschutz, der tagsüber gesichert sei. Betont wurde außerdem, dass die von Fachleuten notwendigen Auflagen und Gutachten erfüllt würden und ausreichend seien, zudem wies Lothar Beger darauf hin, dass man mit der Anlage formal auf der sicheren Seite ist und es sich nur um die Erweiterung einer bereits bestehenden Anlage handelt. Bürgermeister Rohm sagte, dass dank der von Denise Reichert eingebrachten Fachkenntnisse eine Preisreduktion bei dem ursprünglich angesetzten Preis möglich war, wofür er ihr gebührende Anerkennung zuteil werden ließ.

Förderbescheid liegt vor

Der Gemeinderat stimmte dann der Vergabe an die Firma Stasch, Elektro-Technik aus Freital, mit einer Angebotssumme von rund 14 929 Euro zu. Zwischenzeitlich liegen Förderbescheide vor. Die Deckung wird durch den Planansatz sichergestellt beziehungsweise ist in der Finanzplanung für die kommenden Jahre berücksichtigt. Z

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.08.2018