Riskante Missionen im Weltraum

Hardheim.„Licht und Schatten bei Weltraummissionen“ ist das Thema eines Vortragsabends mit Prof. Dr. Sergio Montenegro von der Universität Würzburg, am Mittwoch, 18. April , um 19 Uhr in der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums. Das Fachgebiet des Professors heißt „Informatik 8 Aerospace Information Technology“.

Dabei wird der Referent darauf eingehen, dass Weltraummissionen ein Beispiel für Spitzentechnologien und Zusammenarbeit sind. Er wird aber auch die Schattenseiten dieser Branche beleuchten Prof. Dr. Montenegro will verdeutlichen, was man machen muss, damit riskanten Missionen , die in die Ungewissheit gehen, doch gelingen.

Anmeldungen für diese Vortragsveranstaltung nehmen die VHS-Außenstelle Hardheim, Telefon 06283/8338, oder das Rathaus Hardheim, Telefon 06283/5851, bis 1. April entgegen. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 20 Personen.