Rock-Musik für guten Zweck

Hardheim.Gute Musik gab es am Samstag im „Bierbrunnen“: Mit handgemachter Rockmusik heizten die aus Hardheim und Umgebung stammenden „Thrashflegel“ und die Formation „Glasgow Underground“ kräftig ein. Zahlreiche Musikfreunde ließen es sich an diesem Abend gut gehen und erfreuten sich an kraftvollen Rhythmen und manchem Klassiker sowie „Liedern, die man von der eigenen Schulabschlussfeier noch kennt“. Und sie zeigten ein Herz für zwei lebensverkürzend erkrankte Kinder aus der näheren Umgebung: Das Konzert verstand sich als reines Benefiz-Event. Wie Johannes Sitterberg verkündete, kamen insgesamt 2000 Euro für die Familien zusammen. „Der Abend war ein voller Erfolg“, freute er sich. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018