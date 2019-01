Roland Weimer ist der neue Schützenkönig

Neuer Schützenkönig des Sportschützenvereins Dornberg ist Roland Weimer. Bei der Jugend gewann Jannik Sauer gleich mehrere Schießwettbewerbe.

Rütschdorf. Der mitgliederstärkste Verein auf der Hardheimer Höhe ehrte im Rahmen seiner Königsfeier am Samstagabend im Schützenhaus in Rütschdorf die erfolgreichsten Schützen beim Glücksschießen und bei den Schießwettbewerben um die Ehren-, Prinzen- und Königsscheibe. Roland Weimer wird den Verein als Schützenkönig ein Jahr lang nach außen hin repräsentieren.

Wieder einmal machte auch der sehr engagierte Nachwuchs von sich Reden, was die Altaktiven und das Vorstandsteam sehr freut. Es ist dies das Ergebnis einer über viele Jahre hinweg zielstrebigen und intensiven, mit rührigem Engagement forcierten Jugendarbeit durch Jugendleiter Mathias Berberich. Hinzu kommt, dass der Verein seit vielen Jahren viel Geld in seinen Nachwuchs investiert, um diesen bei der Stange zu halten und zu fördern.

So war es denn auch verständlich, dass sich Oberschützenmeister Paul Beuchert bei der Eröffnung der Königsfeier gleich mehrfach begeisterte: Zum einen über das große Interesse am Verein, das sich im guten Besuch widerspiegelte, und zum anderen über die Erfolge und die gute Beteiligung an den Wettbewerben.

Unter den Anwesenden hieß Beuchert als besonder Gäste Pfarrer Andreas Rapp, Wanderschäfer Karl-Heinz Neugebauer und die Ehrenmitglieder Erich Dörr, Elmar und Herbert Bundschuh. willkommen. Danach gab er die Ergebnisse der einzelnen Schießwettbewerbe bekannt:

Vereinsmeisterschaft Jugend: Wie im Vorjahr 1. Jannik Sauer (353 Ringe), 2. Tobias Seyfried (335 Ringe).

Vereinsmeisterschaft Senioren: Wie im Vorjahr 1. Melanie Herberich (376 Ringe), 2. Lukas Berberich (364 Ringe), 3. Paul Herberich (351 Ringe).

Prinzenscheibe: Wie im Vorjahr 1. Jannik Sauer mit ganz herausragenden 19 Teiler, 2. Tobias Seyfried (59 Teiler), 3. Hannes Weimer (353 Teiler).

Ehrenscheibe: 1. Melanie Herberich (90 Teiler), 2. Norbert Bundschuh (99 Teiler), 3. Mathias Berberich (176 Teiler), 4. Erwin Schlegel (184 Teiler).

Königsschießen: Schützenkönig Roland Weimer (24 Teiler), 1. Ritter Philipp Brenneis (87 Teiler), 2. Ritter Erwin Schlegel (99 Teiler), Schwarzritter Paul Herberich (250 Teiler).

Glücksschießen Jugend: 1. Hannes Weimer (203 Punkte), 2. Jannik Sauer (170 Punkte), 3. Ines Weimer (165 Punkte). Es folgen auf den weiteren Plätzen Tobias Seyfried (160 Punkte), Luca Gehrig (147 Punkte), Marian Seyfried 140), Elias Berberich als jüngster Teilnehmer (139), Johanna Ott (126) und Julian Schmitt (87).

Glücksschießen nicht aktive Senioren: 1. Edith Horn (195 Punkte), 2. Herbert Bundschuh (182 Punkte), 3. Marianne Berberich (172 Punkte). Auf den weiteren Plätzen folgen: Andreas Sauer (164 Punkte), Hubert Berberich (164), Sven Schmitt (158), Roland Weimer (156), Norbert Bundschuh (147), Hannelore Ebersberger (141) und Siegfried Horn 140). Insgesamt beteiligten sich am Glücksschießen 23 Teilnehmer, darunter zahlreiche Frauen. Ein besonderes Dankeschön richtete der Oberschützenmeister Beuchert an Katharina Weimer, die die Prinzenscheibe gestaltet und bemalt hat.

Nach den Ehrungen dankte Paul Beuchert namentlich Schießleiter Egon Beuchert für die Durchführung der Wettbewerbe und dem Küchenpersonal für die Zubereitung des Königsessens.

Angeregt wurde eine Zusammenarbeit mit der Schützenjugend des SV Nassig vom Pächter des Jagdbogens Rütschdorf, Klaus Sadowski aus Nassig. .

Der 2. Vorsitzende Roland Weimer stellte das neue Jugendprogramm des Sportschützenvereins Dornberg vor. „Als einzigem Verein auf der Hardheimer Höhe ist uns die Jugendarbeit eine überaus wichtige Herzensangelegenheit. Damit wir die Jugend bereits in jungen jahren für den Schießsport begeistern können, möchten wir einen neuen und gleichzeitig sehr interessanten Schritt in die Zukunft machen“, erläuterte Weimer. Und weiter: „Wir wollen mit einem – voraussichtlich kamerabasierten Laser-LichtschießSystem den interessierten Jugendlichen bereits im Alter unter zwölf Jahren die Möglichkeit geben, sich auch ohne Munition am Training zu beteiligen.

Für das Vorhaben benötigen die Schützen rund 5000 Euro. Deshalb beteiligen sie sich am „Crowfunding“ der Volksbank Franken. 50 Fans sind hierfür bereits befunden. Ziel ist es, 2500 Euro durch Spenden aufzubringen. Die Volksbank Franken verdoppelt dann die Spendensumme. Weitere Spender werden noch gesucht, die sich an Roland Weimer wenden können. i.E.

