Roller gestohlen

Hardheim.Etwa fünf unbekannte Personen konnte ein Mann in der Freitagnacht in der Würzburger Straße in Hardheim dabei beobachten, wie sie das Lenkradschloss seines Rollers der Marke Yiying knackten und sich dann zu Fuß mit dem Roller entfernten. Der Besitzer nahm sofort die Verfolgung auf, verlor die Personen jedoch in der Kolpingstraße aus den Augen. Der Roller hat einen Zeitwert von circa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter Telefon 06281/ 9040 an das Polizeirevier Buchen wenden.