Anzeige

Hardheim.Unbekannte Diebe haben es wohl aktuell auf Leichtkraftroller in Hardheim abgesehen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Hardheim in der Schillerstraße und Würzburger Straße insgesamt drei verschlossene Leichtkraftroller entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei Buchen, Telefon 06281/9040 melden.