Rollerfahrer wurde schwer verletzt

Hardheim.Ein Rollerfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Er befuhr mit seinem Zweirad die Würzburger Straße in Hardheim in Fahrtrichtung Ortsmitte. Auf Höhe der Einmündung zur Bretzinger Straße wollte ein entgegenkommender Fahrer eines VW nach links abbiegen. Während dem Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Der Rollerfahrer kam hierbei zu Sturz und verletzte sich schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.