Rom-Wallfahrt ein besonderes Erlebnis

Lange hatten sie sich vorbereitet – nun gehört die Rom-Wallfahrt der Ministranten bereits der Vergangenheit an. Aber viele schöne Erlebnisse bleiben in Erinnerung.

Hardheim/Höpfingen. „Wir kamen als Gäste und gingen als Freunde“: Die Freude der 54 jungen Rom-Wallfahrer aus der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland und ihrer Betreuer Uschi und Peter Butterweck ist nach der Reise nicht kleiner als vor der Abfahrt in die „Ewige Stadt“, in der die Ministranten unter dem Motto „Suche den Frieden und jage ihm nach“ eine erlebnisreiche Woche verbrachten – die Papstaudienz gehörte selbstverständlich dazu.

Nachdem Pfarrer Andreas Rapp den Reisesegen gespendet hatte, fuhr der Tross nach Italien und wurde dort herzlich empfangen, um gleich am Sonntag einen Gottesdienst in der Lateran-Basilika mitzufeiern. „Die festliche Zeremonie inklusive hochwertigstem Chorgesang stimmte uns so richtig auf die kommenden Tage ein“, blickt Uschi Butterweck zurück.

Diese sahen ein strammes wie spannendes Programm vor, zu dem natürlich auch der Besuch des Kolosseums und eine unterhaltsame Führung durch das „Forum Romanum“ als Dreh- und Angelpunkt des antiken Roms gehörten. Auch ausgedehnte Besuche in den vatikanischen Museen, auf der Engelsburg sowie im weltberühmten Petersdom hinterließen bleibenden Eindrücke.

Am Mittwoch fand man sich zur Papstaudienz ein, wo Papst Franziskus auf die „Stellung der Frau in der Partnerschaft“ einging. Auch hier gab es einen besonderen „Gänsehaut-Moment“, auf den Uschi Butterweck durchaus mit Stolz zu sprechen kommt: „Die Ministranten wurden beim Einzug namentlich erwähnt“, freut sich die engagierte Gemeindereferentin.

Gutes Miteinander

Vor der Abreise am Donnerstag besuchte man noch die Kirche Santa Maria in Trastevere, ehe das gemeinsame Abendessen in froher Runde ein „Arrivederci Roma“ einläutete.

Auch im Hotel lockte ein Rahmenprogramm: In abendlichen Impulsen ließ man die Tage Revue passieren und besann sich mit Gebeten, Liedern und Texten auf den Leitsatz „Suche den Frieden und jage ihm nach“. Neben den geplanten Aktivitäten erkundeten die Wallfahrer die Weltstadt Rom in Kleingruppen, was gut funktionierte: „Die Jugendlichen verstanden sich spontan gut miteinander und jeder half jedem, wo es ging. Wir sind stolz auf sie!“, fügt Uschi Butterweck an.

Ganz ohne Komplikationen kam die Reise jedoch nicht aus: Nach einem kräftigen Regenschauer kam die Gruppe völlig durchnässt im Hotel an, wobei sich die Jungen als vollendete Kavaliere erwiesen. „Sie ließen die Mädchen zuerst umziehen und hielten sich solange in der Lobby auf“, merkt Peter Butterweck an und spricht von einem „feinen Zug der Jungs“.

Ständiger Begleiter der jungen Pilger, unter denen sich auch 16 ausgebildete Gruppenleiter befanden, und zugleich Garant für Geselligkeit war das vor der Reise gemeinsam mit Uschi und Peter Butterweck zusammengestellte Pilgerheft. Auch die moderne Technik erwies sich in diesem Falle entgegen aller gesellschaftlichen Kritik als goldrichtig: „Den Jugendlichen kamen ihre Kenntnisse am Handy sehr zugute. Diese sie erleichterten der gesamten Reisegruppe etwa die Suche nach passenden Bus- und Bahnverbindungen“, erklärt Peter Butterweck, der noch einen ganz besonderen Aspekt anspricht: „Ich habe mir vorher gewünscht, dass man sich nach dieser gemeinsamen Woche zuhause in Hardheim grüßt und aufeinander zugeht. Und genau das ist schon passiert“, hält er fest und verweist auf ein besonders herzliches Kompliment der jungen Wallfahrer, das ihn am Ende der Reise überraschte und erfreute: Man fragte ihn mit den Worten „Du warst wie ein Papa für uns“ nach einem Selfie mit ihm. Ein Wunsch, dem der 59-Jährige natürlich sehr gern nachkam. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018