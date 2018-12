Rosette leuchtet in der Dunkelheit

Hardheim.Nicht nur die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde Hardheim und die dekorierten Häuser sorgen im unteren Bereich der Wertheimer Straße für stimmungsvolle Weihnachtsakzente: Die Rosette des Erftaldoms St. Alban ist von innen beleuchtet.

Die Idee hatte Walter Bechtold. Mit einer Spende von 2000 Euro ermöglichte der Verein zur Renovierung des Erftaldoms die Beleuchtung der Rosette. Für die Elektrik war die Firma Hallbaur mit Frank Käflein zuständig.

Die ursprünglich in der Pfarrkirche St. Alban montierte Orgel war noch dem verzierten runden Fenster untergeordnet. In den 1960er Jahren wurde zum Aufbau der Vleugels-Orgel eine Trennwand eingezogen, welche die Rosette aus dem Inneren nicht mehr sichtbar machte.

„Bei der kreisförmigen Rosette handelt sich um einen Beitrag zum 125-jährigen Bestehen unseres Gotteshauses und ein Zeichen der Vollkommenheit Gottes in Form der Sonne, die ihr Licht weitergibt“, freut sich Pfarrer Andreas Rapp und fügt an, dass der weihnachtliche Hintergrund besonders berührend sei: „Vom Weihnachtsgeschehen geht Licht aus, das in die Dunkelheit der Welt hinein leuchtet“. ad

