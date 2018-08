Ruhige Beharrlichkeit ist seine Stärke

Erfeld.Thomas Leithold engagiert sich seit vielen Jahren in der politischen Gemeinde und im Erfelder Vereinsleben. Mit seiner besonnenen und eher zurückhaltenden Art drängt sich der Erfelder Ortsvorsteher Thomas Leithold nicht in den Vordergrund, sondern agiert eher mit ruhiger Beharrlichkeit. Wichtig ist es für ihn, ein offenes Ohr für die Bürger zu haben und kooperativ und mit einem klaren Ziel vor dem Auge deren Belange zu verfolgen. Doch am 60. Geburtstag, den er am morgigen Sonntag feiert, steht er zwangsläufig im Mittelpunkt.

Am 26. August 1958 in Heidelberg geboren, zog er mit seinen Eltern 1960 nach Walldürn, wo er seine Kinder- und Jugendzeit verbrachte. Nach Abschluss der Fachhochschulreife in Würzburg, wurde die Bundeswehr ab 1977 sein berufliches Zuhause. Als Fahrlehrer hat dort seine Kariere begonnen, die mit der Tätigkeit als Fachoffizier ihren Abschluss fand. Obwohl ihn seine berufliche Verwendung zu den verschiedensten Standorten im Umkreise von teilweise 200 Kilometer führte, blieb er privat seiner Heimat im beschaulichen Bauland stets treu. Seit 1981 ist Thomas Leithold im Erftal zuhause und vorerst als Bretzinger quasi „Hardheimer“.

Sein privates Glück fand er bei seiner Ehefrau Jutta, mit der das Geburtstagskind seit 1983 glücklich verheiratet ist. Nach dem die Bauplatzsuche in Bretzingen und Hardheim nicht von Erfolg gekrönt war, empfahl ihm schon damals sein Vorgänger Ortsvorsteher Peter Czemmel den Ortsteil Erfeld. Hier wurde 1995 ein Haus gebaut und Thomas Leithold und seine Familie, die mittlerweile mit zwei Kindern auf vier Personen angewachsen war, fanden letztendlich in Erfeld ihr neues Zuhause.

Im Vereinsleben engagiert

Trotz teilweise großer Entfernungen zu seinen beruflichen Standorten engagierte er sich am örtlichen Vereinsleben und war als Kassierer beim SC Erfeld ab 2000 insgesamt 18 Jahre lang aktiv in der Vorstandschaft tätig, wofür er beim Vereinsjubiläum in diesem Jahr zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Seit 2004 ist Thomas Leithold Mitglied im Ortschaftsrat von Erfeld. Seit 2013 im Ruhestand, übernahm er 2014 das Amt des Ortsvorstehers. Obwohl sein Vorgänger in Erfeld vieles bewirken konnte, gibt es noch genügend Wünsche und Ideen, die es zum Wohle von Erfeld und seinen Bürgern umzusetzen gilt. So wurde unter seiner Federführung die Grillhütte erweitert und eine Toilette eingebaut und ist seither, für die Erfelder Vereine aber auch für Privatpersonen, zu einem attraktiven und schönen Ort für Feierlichkeiten geworden.

Es sind aber auch viele Kleinigkeiten und das lokalkommunale Alltagsgeschäft, die Thomas Leithold in seiner Arbeit als Ortsvorsteher anspornen, um gemeinsam mit Vereinen und Helfern das Dorfleben noch lebenswerter und attraktiver zu machen. Dabei ist es ihm wichtig die Wünsche der Bürger ernst zu nehmen und berechtigte Interessen sowie objektiv Machbares zu realisieren. Gemeinsam mit der Gemeinde „arbeitet“ man bereits an den nächsten Vorhaben und Zielen. An erster Stelle auf dieser Agenda stehen für ihn die Fortsetzung des Radweges nach Gerichtstetten und die Feldwegsanierung am „Zigeunerstock“, der Teil des Grünkernradweges ist. Die Sanierung und der Wiederaufbau der Friedhofsmauer steht ebenfalls ganz oben an und gemeinsam mit der Gemeinde Hardheim wurden bereits konkrete Planungen und Vorschläge zur Umsetzung auf den Weg gebracht.

Am Wochenende steht aber erst mal die Geburtstagsfeier auf der Tagesordnung. Mit seiner Frau Jutta gratulieren auch die beiden erwachsenen Kinder Christian und Daniela sowie Enkelchen Emelie. Auch zahlreiche Freunde und Weggefährten werden es sich nicht nehmen lassen, ihm an seinem Ehrentag ihre Glückwünsche auszusprechen, denen sich auch die Fränkischen Nachrichten anschließen. we

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018