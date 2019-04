Sanierungsgebiet „Ried“ wird erweitert

Das Sanierungsgebiet „Ried“ in Hardheim wird um zwei Teilgebiete erweitert. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einstimmig.

Hardheim. Das Sanierungsgebiet Ried“ ist im Januar 2017 förmlich festgelegt worden. Es zeigte sich danach weiterer Handlungsbedarf im Sinne der städtebaulichen Erneuerung. Der Gemeinderat hat diesen Tagesordnungspunkt in zwei nichtöffentlichen

...