Sauberes Wasser, gute Ausbildung

Höpfingen.Obwohl es an diesem Tag nicht regnete und die Sonne vom blauen Himmel lachte, war viel von Wasser die Rede, als Stefan Gramlich als Personalverantwortlicher fünfzehn Teilnehmer des Arbeitskreises „Schülerwirtschaft“ in der Firma Kuhn begrüßte.

Der Bau von Anlagen, um Wasser zum Beispiel in Kläranlagen zu säubern und zu transportieren, ist einer der Schwerpunkte der Firma Kuhn. Durch die hervorragende Qualität und vor allem durch den bekannt guten Service „sind wir die älteste noch in Deutschland produzierende Firma in diesem Bereich“, wie Stefan Gramlich nicht ohne Stolz feststellte.

Die archimedischen Schrauben bestimmten das Bild beim Rundgang über das Gelände, da sie je nach Kundenwunsch sehr groß ausfallen können. Allerdings können sie nicht nur Wasser nach oben befördern, sondern können auch, wenn Wasser in ihnen „nach unten fällt“, als sehr leise und zuverlässige Kraftwerke Strom erzeugen.