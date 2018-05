SC Erfeld feiert Jubiläum

Anzeige

Erfeld.Sein 50-jähriges Bestehen feiert der SC von Samstag bis Montag, 2. bis 4. Juni, am Sportgelände. Mit dem F-Jugend Spielfest (Höpfingen, Altheim, Gerichtstetten) um 13 Uhr startet das Programm am Samstag. Es schließen sich das D-Jugend Spiel SG Erftal II gegen JF Ravenstein II, sowie das B-Jugend Spiel SG Erftal gegen SG Buchen/Hettingen an.

Die AH-Mannschaften aus Iggersheim, Schweinberg und Erfeld messen ab 17 Uhr ihre Kräfte und bevor ab 20 Uhr die Unterhaltungsmusik mit „Mojo and Friends“ beginnt, wird noch ein „Erfeld-Derby“ ausgetragen.

Der Sportfest-Sonntag beginnt ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 11 Uhr zeigen die Bambinis (Hardheim, Höpfingen, Pülfringen, Erfeld) bei einem Spielfest ihr Können. Mit zwei weiteren Jugendspielen (E-Jugend SV Gerichtstetten gegen TSV Höpfingen und C-Jugend SG Erftal gegen JF Ravenstein) geht das Fußballprogramm am Nachmittag weiter. Um 17 Uhr stehen sich im letzten Kreisligaspiel die SG Erfeld/Gerichtstetten und der TSV Höpfingen II gegenüber. In der Halbzeitpause wird die Kinderschautanzgruppe aus Gerichtstetten ihren Sommertanz präsentieren.