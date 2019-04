„Schade um geschützte Pflanzen“

Hardheim.„Im Naherholungsgebiet ’Jägersruh’ links und rechts des Eingangsweges am neuen Parkplatz wurde der Seitenstreifen auf eine Breite von zwei bis drei Meter niedergewalzt“, monierte Margarete Rechnitzer in der Bürgerfrageviertelstunde der Gemeinderatssitzung. Dadurch seien dort alle geschützten Wildpflanzen vernichtet worden, kritisierte sie und nannte diverse Beispiele wie Schlüsselblumen, Akelei, Türkenbund, Dost und Glockenblumen, die auch die Nahrungsgrundlage für bestimmte Schmetterlingsarten bilden. „Wenn keine Blumen mehr am Wegesrand sind, gibt es keine Nahrung für Schmetterlinge“, griff sie ein im vorigen Jahr im Landkreis bereits diskutiertes Thema auf. „Und was nützt der schönste Spaziergang, wenn das Auge und die Seele nichts davon haben?“, fragte sie in die Runde und wies nachdrücklich darauf hin, dass das Gewann „Jägersruh“ eines jener Gebiete von Hardheim sei, wo geschützte Wildpflanzen noch zu bewundern sind.

Sie habe bereits vor einigen Jahren schriftlich Beschwerde eingereicht, als im Gewann „Hohnert“ das Gleiche passiert sei, erklärte Margarete Rechnitzer.

„Ich vertraue auf die Selbstheilungskraft der Natur, die sich sicher das Areal zurückerobert“, erklärte ihr Bürgermeister Rohm. Er wies darauf hin, dass die Gemeinde durch die Nutzung von Holz Einnahmen generiere. Das Anliegen von Margarete Rechnitzer werde er an die Forstverwaltung weiterleiten. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019