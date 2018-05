„Schö’ war’s“, darin waren sich alle einig

Anzeige

Waldstetten/Sarleinsbach.Über das verlängerte Christi Himmelfahrt-Wochenende machte sich die Musikkapelle Waldstetten auf Reisen und verbrachte vier erlebnisreiche Tage im oberen Mühlviertel in Österreich.

Am Donnerstag in der Früh starteten die 47 Teilnehmer, darunter Musiker und ihre Partner und Familien sowie Freunde der Kapelle, in Richtung Regensburg.

Nach einem Abstecher zur Gedenkstätte Walhalla in Donaustauf stand ein Besuch in der viertgrößten Stadt Bayerns an: In Regensburg nutzten die Musiker die freie Zeit zur Stärkung, für einen Bummel und zur Besichtigung des Regensburger Doms. Gegen Nachmittag ging es weiter zum Erlebnishof Kräutermandl in Sarleinsbach, wo die Gruppe die folgenden drei Tage untergebracht war.