Schüler bessern ihre Klassenkasse auf

Hardheim.Seit einiger Zeit betreut und pflegt die Gemeinschaft Wohneigentum Hardheim (vormals „Siedlerbund“) die gemeindeeigenen Obstbäume entlang der Alten Würzburger Straße.

In der Vergangenheit wurden mehrfach Hardheimer Schulklassen eingeladen, die sich bei Ernteaktionen die Klassenkasse aufbessern konnten.

Im vergangenen Herbst ermöglichte Klaus Grimm den Kindern die Ernte auf dem Standortübungsplatz Wolferstetten.

Saftpresse kommt

Als nächste Stufe dieser Zusammenarbeit findet am 1. Oktober die Apfel-Sammelaktion statt: Nachdem die Neuntklässler des Walter-Hohmann-Schulverbunds gemeinsam mit ihren Lehrern und Mitgliedern der Gemeinschaft Wohneigentum in der Alten Würzburger Straße die Äpfel geerntet haben, wird tags darauf am 2. Oktober ab 10 Uhr die Obstpresse auf dem Pausenhof des Schulzentrums stehen. Dort besteht schließlich die Möglichkeit, vor Ort frisch gepressten Apfelsaft in mitgebrachte Behälter abzufüllen und käuflich zu erwerben, um sich oder anderen eine Freude zu bereiten.

An jenem Tag kann man gleichsam Apfelkuchen und Kaffee sowie in bereitgestellten Behältern frischgepressten Apfelsaft während der Saftherstellung kaufen.

Organisiert wird die Veranstaltung durch die Schüler mit Unterstützung der Eltern, wie Michael Keilbach als Vorsitzende des Fördervereins des Walter-Hohmann-Schulzentrums betont. ad

