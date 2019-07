Schüler für ihre Leistungen belohnt

Hardheim.Ansprechend gestaltete sich am Freitag die Feierstunde, mit der die Schulfamilie des Walter-Hohmann-Schulverbunds in die lang ersehnten Sommerferien verabschiedet wurde. Gleichsam wurden die jeweiligen Jahrgangsbesten geehrt.

Nach kurzer Begrüßung durch Rektor Harald Mayer lag Musik in der Luft – und zwar mit dem durch Schüler der vierten Klassen unter Leitung von Verena Behl und Isabel Weidmann dargebotenen Musikstück „Applaus, Applaus“. Als Garant für beste Unterhaltung verstand sich auch der Tanz „Con calma“, den die Klasse 6b mit ihrer Lehrerin Julia Wollenschläger einstudiert hatte.

Schließlich würdigte Rektor Mayer die Leistungen besonders befähigter Schüler.

Klasse 5a: Daniel Adamski (1,7; Lob), Sarah Grein (2,0; Lob), Lina Großmann (1,8; Lob), Sabrina Kropf (2,0; Lob), Paul Leuchs (1,7; Lob), Eric Schüßler (1,8; Lob), Daniel Maier (1,6; Preis). Klasse 6a: Melina Ballweg (2,0; Lob), Jessica Heffner, Lena Sensbach (jeweils 1,9; Lob), Angelina Gehrig (1,6; Preis).

Klasse 6b: Lara Bischof, Alina Dorner (jeweils 2,0; Lob), Luca Eckert (1,8; Lob), Hannes Fischer (1,7; Lob), Tobias Grein (2,0; Lob), Finja Hauk (1,9; Lob), Klara Schottenberger (1,8; Lob), Marie Schuh (2,0; Lob), Doreen Häfner (1,5; Preis), Eva Janson (1,0; Preis als Schulbeste).

Klasse 7a: Anastasia Hartmann (2,0; Lob), Sarah Rohde, Tim Sallein (jeweils 1,9; Lob), Nele Stancl (2,0; Lob).

Klasse 7b: Chris Eisenhauer (1,8; Lob), Viola Friesen (1,9; Lob), Johannes Gärtner (1,8; Lob), Eva Günther, Samuel Nikolaus, Helena Weihbrecht (jeweils 2,0; Lob), Silja Busch (1,4; Preis), Jona Reinhard (1,6; Preis).

Klasse 8a: Florian Greulich, Lars Grossmann, Janina Schulz (jeweils 1,8; Lob), Mika Dörr, Julian Kirchgeßner (jeweils 2,0; Lob), Julian Silberzahn (1,2; Preis).

Klasse 8b: David Bischof (1,7; Lob), Luke Friedrich, Pia Hefner (jeweils 2,0; Lob), Hannah Richter (1,8; Lob), Jana Todtenhaupt (1,9; Lob), Lilly Kreutel (1,4; Preis).

Klasse 9a: Marie Fillsack (1,8; Lob), Irmela Hanke, Nele Leuchs (jeweils 1,7; Lob), Jonathan Ruff (2,0; Lob), Veronika Wilberg (1,8; Lob), Matthias Günther (2,0; Lob), Annika Janson, Florian Walter (1,7; Lob), Johanna Weihbrecht (1,9; Lob), Luisa Frank (1,5; Preis).

Dass Sport am Walter-Hohmann-Schulverbund großgeschrieben wird, bewiesen die von Sonja Müller moderierten Sportlerehrungen. Zunächst präsentierte sie zwei Pokale, mit denen die Realschule für ihr herausragendes Abschneiden bei den Endkämpfen der Bundesjugendspiele ausgezeichnet wurde: einmal für den fünf Jahre in Folge belegten ersten Platz der Jungenmannschaft, einmal für den ersten Platz im laufenden Jahr.

So ehrte sie Niklas Dörr, Florian Walter und Pierre Ederer als beste Sportler des Altkreises Buchen sowie Johannes Gärtner, Lars Grossmann, Kevin Heinrich, Christopher Hofmann, Ibrahim Isad und Daniel Avdeev.

Sportliche Erfolge gefeiert

Auch die Erfolge der Mädchen könnten sich sehen lassen: Die aus Leni Amend, Viola Friesen, Irmela Hanke, Eva Janson, Hanna Marzini, Hanna Summ, Jana Todtenhaupt sowie Helena und Johanna Weihbrecht bestehende Mannschaft erreichte den dritten Platz auf Kreisebene. Ehre gebührte auch Niklas Dörr, Ruben Drakos, Chris Eisenhauer, Hannes Fischer, Johannes Gärtner, Kevin Heinrich, Niklas Hock und Till Seyfried: Sie nahmen erfolgreich am Fußballfinale des Regierungspräsidiums teil.

In seiner Verabschiedungsrede schlug Rektor Mayer auch kritische Töne an: In Anbetracht des verhältnismäßig kurzen Programms ermutigte er die Schulfamilie, kommende Feiern wieder mit einer Fülle an Darbietungen zu bereichern. „Eine bunte Feier mit tollem Programm wäre ein idealer Ausdruck einer schönen Schulgemeinschaft“, sagte er und erinnerte in eigener Sache an diverse traurig stimmende Ereignisse des ausklingenden Schuljahres wie Schmierereien am Gebäude und den auch auf anderer Ebene hin und wieder gezeigten fehlenden Respekt vor dem Eigentum anderer. Gerade im Hinblick auf das unter dem Motto „Benimm ist in“ ausgerichtete Schuljahr sei ein unschöner Beigeschmack auszumachen.

So wandte er sich mit eindringlichen Worten an die Mädchen und Jungen: „Wir befinden uns auf einer weiterführenden Schule, auf der man sich durchaus erwachsen, respektvoll und wertschätzend verhalten sollte“, betonte Mayer.

Mit der leichtfüßigen, durch den von Julia Wollenschläger geleiteten Musikkurs der Klasse 9 dargebotenen Adaption des Erfolgsschlagers „Viva la Vida“ kam anschließend echte Ferienstimmung auf, ehe die Zeugnisse verteilt wurden. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019