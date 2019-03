Schützenverein prägt das Leben auf der „Höhe“

Rütschdorf.Der Sportschützenverein Dornberg ist ein relativ kleiner, aber sehr reger und erfolgreicher Verein mit einer vorbildlichen Nachwuchsarbeit, für die Jugendleiter Mathias Berberich verantwortlich zeichnet. Um den Fortbestand braucht man sich also derzeit keine Sorge machen. Das wurde in der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Schützenhaus in Rütschdorf deutlich.

Im Schützenkreis Buchen gibt es 18 Vereine, fünf davon schicken Jugendmannschaften zu den Rundenwettkämpfen. Einer davon ist Dornberg (Kreisklasse) und darauf sind die Hardheimer Höhengemeinden sehr stolz. „Jedes Jahr sitzen hier teils neue, junge frische Gesichter“, blickte der Jugendleiter in der Jahreshauptversammlung in die Runde. Nicht fehlen dürfen natürlich, die gestandenen, altgedienten Mitglieder, von denen einige am Freitag auch für langjährige Zugehörigkeit geehrt wurden.

Oberschützenmeister Paul Beuchert listete nach der Begrüßung die wichtigsten Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres auf. Dazu gehörten drei Vorstandssitzungen, die Mitbetreuung des Getränkestandes beim Jubiläumsfest des Maschinenrings auf dem Schlempertshof, ein Preisschafkopfabend, Weihnachts- und Königsfeier sowie die Teilnahme am Kreisschützenball in Hainstadt und am Schützenmarktumzug in Buchen. Das Sonnwendfeuer fiel 2018 aus. Im Schützenhaus bewirteten die Schützen die Besucher verschiedener Veranstaltungen der Pfarrgemeinde, von Privatpersonen, von drei Treibjagden und Bürgerversammlungen.

Schießleiter Egon Beuchert informierte, dass der Sportschützenverein Dornberg mit zwei Mannschaften an den Rundenwettkämpfen teilgenommen hat. Die erste Mannschaft mit Melanie Herberich, Lukas Berberich, Jannik Sauer und David Berberich belegte in der Kreisliga den 6. Platz, die zweite Mannschaft – unter anderem mit Mathias Berberich, Paul Herberich und Egon Beuchert – den dritten Platz in der Kreisklasse.

Schützenkönig wurde Roland Weimer, 1. Ritter Philipp Brenneis, 2. Ritter Erwin Schlegel und Schwarzritter Paul Herberich. Die Ehrenscheibe ging an Melanie Herberich, die Prinzenscheibe an Jannik Sauer. Vereinsmeister wurden bei der Jugend Jannik Sauer und bei den Senioren Melanie Herberich.

Das Senioren-Auflageschießen werde immer beliebter, berichtete der Schließleiter. Deshalb soll es auch auf der Hardheimer Höhe eingeführt werden.

„Die letzten zwei bis drei Jahre brauchten wir uns bei 14 Jungschützen keine Sorge um den Nachwuchs zu machen, obwohl die Fluktuation größer wird“, begann Jugendleiter Mathias Berberich seinen Bericht. Das Ansehen des Vereins auch im Umkreis und der hohe Stellenwert der Jugend innerhalb des Vereins spiegelt sich darin wider, dass der Sportschützenverein inzwischen sogar Mitglieder aus dem bayerischen Guggenberg hat.

Mathias Berberich dankte allen die ihn bei der Jugendarbeit unterstützen, beispielsweise Martin Ott, Jannik Sauer und Tobias Seyfried und weiteren älteren Jugendlichen sowie Roland Weimer und Paul Beuchert. Neben dem sportlichen Bereich lege er großen Wert auf das soziale Gefüge, schilderte Berberich seine Intention. „Man braucht einen langen Atem, aber auf lange Sicht tragen die Bemühungen Früchte. Und wenn wir unsere Jugendlichen nicht hätten, wäre im Schützenhaus als Dorfgemeinschaftshaus schon lange das Licht aus“, ist er überzeugt.

Weichen für die Zukunft gestellt

Die Weichen für die Zukunft werden durch entsprechend Investitionen in die Ausrüstung der Jugend gestellt, wie später Kassenwart Elmar Berberich deutlich machte. In diesem Zusammenhang zeigte sich Mathias Berberich sehr enttäuscht über die Kürzung des Förderbeitrags der Gemeinde für die Jugendarbeit. „Dagegen ist es eine Freude, wie sich die Jugend – ebenso wie die Senioren – beim Wirtschaftsdienst im Schützenhaus einbringt“, erkannte der Jugendleiter an. „Alle Kinder der drei Hardheimer Höhengemeinden sind in irgendeiner Form mit dem Schützenhaus verbunden“, hob der Oberschützenmeister hervor. Das sei Mathias Berberich zu verdanken, der die Kinder motiviere und in das Dorfleben einführe.

Dass der Verein finanziell auf gesunden Füßen steht, berichtete Kassenwart Elmar Berberich. Herbert Goldschmitt und Hubert Berberich hatten die Kasse geprüft und für in Ordnung befunden.

Nach der Entlastung des Vorstandes wurden die Kassenprüfer in ihren Ämtern bestätigt. Ortsvorsteherin Christel Erbacher zeigte sich sehr beeindruckt „von der hervorragenden, generationsübergreifenden Zusammenarbeit und dem Zusammenhalt im Verein“. i.E.

