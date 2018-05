Schulen maßen sich im Fußballspiel

Anzeige

Souveräner Sieger war am Ende das Team der Realschule Osterburken, das sich mit drei Siegen und somit neun Punkten keine Blöße gab. Auf dem geteilten zweiten Rang folgten die Teams des Walter-Hohmann-Schulzentrums und der Gemeinschaftsschule Adelsheim mit jeweils vier Punkten, gefolgt von der Nardini-Schule Walldürn auf Platz vier. Somit zieht die Realschule Osterburken in die nächste Runde ein und kämpft am 17. Mai in Sinsheim um den Einzug ins RP-Finale.

Im Anschluss fand der Landeswettbewerb Jungen der Jahrgänge 2006 und jünger statt. Leider gab es in diesem Wettkampf nur zwei Anmeldungen im Neckar-Odenwald-Kreis, Kreis Sinsheim und Kreis Bruchsal, so dass der Sieger des Spiels automatisch im RP-Finale am 12. Juni in Pforzheim teilnehmen darf. In 2 x 25 Minuten Spielzeit ergab sich ein gutes Fußballspiel zwischen dem Walter-Hohmann-Schulzentrum und der Friedrich-Heuß-Gemeinschaftsschule Haßmersheim. Am Ende fiel das Resultat jedoch sehr deutlich aus und so stand es nach 50 Minuten 5:0 für das Team aus Hardheim. Dieses nimmt nun am RP-Finale teil.

Das Orga-Team um Realschullehrer Steven Bundschuh freute sich über den Einsatz der Helfer der SMV und der Schiedsrichter Reiner Apfelbacher, Tobias Häfner und Zidan Ekinci.

