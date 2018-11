Schweinberger Kinder drehten Film

Schweinberg.Freitagnachmittag im November: Neun Schweinberger Kinder sind schon ganz aufgeregt auf den Start eines besonderen Projekts. Sie drehen einen Film und dürfen Darsteller sein. Titel: „Die unerwarteten Begegnungen des Schuster Martin“. Natascha Bienert, Praktikantin im Rahmen des Projekts „Kunst und Kirche“, führt Regie und Claudia Beger, Gemeindereferentin, assistiert.

Es geht um die Geschichte eines Schusters, der in der Vorweihnachtszeit einen Traum hat, dass er am nächsten Tag ganz besonderen Besuch erwartet. Als er erwacht, ist er sich ziemlich sicher, dass es die Stimme Jesu ist. Ganz gespannt und aufgeregt schaut er den ganzen Tag über aus dem Fenster, um auf diesen außergewöhnlichen Besuch zu warten. Dabei geschehen ganz unvorhersehbare Dinge. Was das alles mit Jesus zu tun hat? Das erfahren die Besucher des Schweinberger Adventskonzerts als Erste.

Schauspieler ganz gespannt

Denn am ersten Adventssonntag ist um 18 Uhr Premiere des Films in der Kirche. . Vier musikalische Gruppen umrahmen die Erstaufführung mit einem ansprechenden Programm und lassen das Leitwort des Abends „Gott, ganz nah“ in verschiedenen Facetten aufleuchten.

Musikalische Gestaltung

Dazu gehören der Hardheimer Chor „Rückenwind“ unter der Leitung von Andrea Rohm und Harald Löffler mit modernen geistlichen Liedern. Die „Gesangsoase“ Tauberbischofsheim beteiligt sich an dieser Veranstaltung mit drei Solisten, die klassische weihnachtlichen Lieder singen

Adventsliedersingen

Aus Schweinberg wirken das jugendliche Gesangsduo Nils Eisenhauer und Gregor Weihbrecht sowie der Kinderchor unter Leitung von Christiane und Manfred Weihbrecht mit. Natürlich darf auch das gemeinsame Adventsliedersingen nicht fehlen, das F. Edelmann auf der Orgel begleitet.

Wie in den zurückliegenden Jahren ist dieser Abend erneut als Benefizveranstaltung gedacht. Eines der unterstützten Entwicklungsprojekte ist das Penang Cheshire Home in Malaysia. Dieses hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Behinderung unabhängiger werden zu lassen. In einem Kurzvortrag berichtet Nils Eisenhauer aus Schweinberg über soziales Jahr dort.

Im Anschluss sind alle Besucher eingeladen, bei Punsch und Glühwein vor der Kirche zu verweilen und in der stimmungsvollen Atmosphäre der Feuer auf dem Kirchenplatz die gemeinsame zeit ausklingen zu lassen.

