Schwester Teresa Gast beim Jubiläum

Hardheim.Anlässlich des 170-jährigen Bestehens der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) in Hardheim (die FN berichteten) kommt am Sonntag, 4. November, auf Initiative des Büchereiteams die als „Nonne auf dem Skateboard“ bekannte Schwester Teresa Zukic nach Hardheim und hält dort im Pfarrheim einen Vortrag. Und zwar einen anderen als vor Kurzem in Erfeld. Bücher von ihr können jetzt schon in der Bücherei ausgeliehen werden.

Die Veranstaltung findet anstelle des „Herbstlichen Lesecafés“statt. Schwester Teresa spricht von 15 bis 16 Uhr zum Thema „Jeder ist normal, bis Du ihn kennst. Im Anschluss soll es „Snacks und Gespräche“ geben.

Die Ordensfrau ist Millionen von Deutschen durch ihre Fernsehauftritte, Musicals, Gottesdienste, Verträge und Bücher bekannt. Im Jahr gestaltet sie rund 150 Veranstaltungen. Die Religionspädagogin und katholische Schwester verbindet Redetalent, Humor, Offenheit und Begeisterung am Glauben zu einer charismatischen Persönlichkeit. Sie überzeugt mit lebensnahen Hilfestellungen für den Alltag. Die „Powerfrau der katholischen Kirche“ ist ein wahres Multitalent. Als Buchautorin, Komponistin von neun Musicals und Malerin. Sie ist die Gründerin einer kleinen Kommunität im Erzbistum Bamberg.

Ihr Wirken wurde 2004 mit dem Kulturpreis für Musik und Gegenwartsliteratur sowie 2013 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik gewürdigt.

Schwester Teresa Zukic entspricht genau den Leitzielen der Bücherei und ihres Mitarbeiterinnenteams in Hardheim. Diese formuliert Leiterin Gabi Berberich im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten wie folgt: „Wir verbinden Geschichten und Menschen. Wre sind anderen gegenüber offen, unabhängig von deren Glaubensüberzeugungen und Religionszugehörigkeit. Die Bücherei ist ein Ort der Begegnung. Hier leihen sich Besucher nicht nur Medien aus. Sie treffen auch Freunde und Bekannte oder einfach Menschen, die ebenfalls die Angebote der KÖB schätzen. Wir fördern den Dialog, die Kultur des Lesens und eröffnen neue Horizonte.“ i.E.

