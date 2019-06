Sechs Einbrüche in zwei Tagen

Hardheim.Insgesamt sechs Einbrüche sind der Polizei am 6. und 7. Juni in Hardheim gemeldet worden. Betroffen waren Anwesen in der Kurt-Georg-Kiesiger-Straße, Theodor-Heuss-Straße, Immanuel-Kant-Straße, Uhlandstraße und Spessartweg. Die Täter brachen hauptsächlich in Garagen ein und entwendeten Reifen, Werkzeug und andere Gegenstände. Auch in ein Gartenhäuschen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt und verursachten Sachschaden.

Von der Ladefläche eines Baustellenfahrzeuges stahlen sie mehrere Baumaschinen. Insgesamt entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von circa 7500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Hardheim, Telefon 0 62 83 /5 05 40, entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.06.2019