Segensreicher „Dienst am Nächsten“ gewürdigt

Bemüht war man zwar in der Zwischenzeit um die Reaktivierung der örtlichen Krankenvereine in den Ortsteilen Bretzingen, Erfeld, Gerichtstetten und Schweinberg, aber diese lehnten eine engere Zusammenarbeit ab. Sie entschieden sich nach Berberichs Darstellung für ihren Weiterbestand als passive Vereine, die nur Beiträge an die Kirchengemeinde abführen. Auf die weitere Eigenständigkeit werde Wert gelegt.

Zum weiteren Geschehen gehörte die Aufnahme des neuen evangelischen Pfarrers Markus Keller in den Vorstand. Es wurden Vorträge angeboten, eine „ökumenische Woche für das Leben“ veranstaltet und ein Erfahrungsaustausch für die Mitarbeiter der Besuchsdienste mit der Krankenhausseelsorgerin in Tauberbischofsheim angeboten.

Für die Mitarbeiter der Besuchsdienste und der Hospizgruppe gab es regelmäßig „Oasentage“ sowie einen Besuch der Sozialstation in Walldürn. Dem Förderverein für das Odenwaldhospiz in Walldürn wurde beigetreten.

Berberich erinnerte an die anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Hospizgruppe angebotenen Veranstaltungen und Ehrungen.

An den Angeboten der Trauerpastoral in Hardheim beteiligten sich Mitglieder der Hospizgruppe und des Vereins. Würdigende Erwähnung fanden die Angebote „Gemeinsam statt einsam“ von Barbara Busch und die von Manfred Elseberg ins Leben gerufenen Gruppe „Soziale Dienste – Flüchtlingsarbeit“, in der Roland und Renate Pietschmann, Gabriele Fleischer, Gabriele Leiblein, Julia Hansmann und Florian Pogorzelski besondere Aufgaben übernahmen.

Engagierte Flüchtlingsarbeit

Verdeutlicht wurde, wie mehr als 100 Ehrenamtliche die Versorgung der in der Carl-Schurz-Kaserne einquartierten rund 600 Flüchtlinge übernahmen und wie sich die Gruppe „Soziale Dienste Asyl“ um die über 300 Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft kümmerte.

Auch das Förderprojekt „Gemeinsam in Vielfalt“ wurde angesprochen. Aktuell ist die Zahl der zu betreuenden Personen sehr niedrig, weil die Zahl der in der Gemeinschaftsunterkunft untergebrachten Flüchtlinge nur noch zwischen 100 und 150 Personen beträgt.

Johanna Leiblein setzte den Rechenschaftsbericht fort mit dem Hinweis auf die Gründung des Vereins „Nachbarschaftshilfe für Hardheim und Umgebung“ und betonte, dass dieser vom Verein „Dienst am Nächsten“ in seiner Arbeit unterstützt werde.

Einrichtung eines Trauerzimmers

Nach Hinweisen auf die Caritas-Sammlungen informierte Schriftführerin Annegret Knüttel über die Verwendung der Mitgliedsbeiträge – auch zur Unterstützung sozialer Aufgaben der Kirche vor Ort. Der Hospizgruppe wurde für ihre Schulungs- und Fortbildungsarbeit sowie für die Ausstattung des derzeit im Untergeschoss des Pfarrheims entstehenden „Trauerzimmers“ ein beachtlicher Betrag zuerkannt.

Boule-Bahn wird gebaut

Einem Förderantrag des Vereins Dienst am Nächsten an das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung für besondere Projekte wurde entsprochen, so dass der Bau einer Boule-Bahn in Zusammenarbeit mit der Gemeinde als „Ort der Begegnung“ entstehen kann. Diese soll am 26. Mai eingeweiht werden. Mit der Realisierung soll in den nächsten Wochen begonnen werden.

Des Weiteren gab es Hinweise auf das vom DRK-Bundesverband geförderte InKA-Projekt mit Nutzung der Räume des Jugendhauses.

Kassenwart Markus Wildner berichtete über die finanzielle Situation des Vereins und über die Mitgliederzahl. Die Kassenprüfer Bernhard Berberich und Gudrun Pahl bescheinigten ihm eine vorbildliche Führung der Kassengeschäfte.

Auf den Antrag von Gabriele Leiblein, der der Vorsitzende anerkennendes Wirken im Hintergrund bestätigte, wurde der Vorstand entlastet. Bernhard Berberich überbrachte Grüße von Bürgermeisters Volker Rohm. Dieser schätze die Arbeit des Vereins hoch ein.

Würdigung der Hospizarbeit

Nicht unerwähnt blieb die wertvolle Arbeit der 2005 mit sieben ehrenamtlich tätigen Aktiven gegründeten und harmonisch zusammenwirkenden Hospizgruppe. Franz Greulich wies auf die Notwendigkeit einer guten Schulung im Bemühen um Trauerbegleitung und Kinderhospizdienst hin. Fortbildungen sind eingeplant und ebenso die künftige Begleitung durch einen Supervisor.

Ersichtlich gemacht wurde, welche Ziele die Hospizgruppe verfolgt, welchen Vorgaben die Dienste entsprechen und wie die Mitarbeiter am Kranken- und Sterbebett wirken. Es besteht strikte Schweigepflicht und die Hospizarbeit stelle keinen Ersatz für Pflegedienste dar.

Bernhard Berberich freute sich, dass die Gemeinde die Arbeit der Hospizgruppe mit einem Betrag von 1100 Euro aus ihrer Aktion „Spenden statt Karten“ unterstützte.

Franz Greulich wird die Gruppe weiter aktiv begleiten. Allerdings gaben er und seine Stellvertreterin Agnes Ullrich ihre bisherige Leitungsfunktion ab. Cornelia Benig und Irmgard Farrenkopf übernehmen die Führung der Hospizgruppe.

