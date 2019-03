Segnung der Osterbrunnen

Hardheim.Nach der Gründonnerstagnacht mit gemeinsamem Abendmahl um 20 Uhr und anschließender Trauermette in Hardheim versammeln sich stündlich in der Krankenhauskapelle Beter, die die Bitte Jesu ernst nehmen, „wachet und betet“. Am Karfreitag soll Zeit sein, Jesu Weg zum Kreuz zu bedenken und auch mitzugehen, um dann am Samstag, 20. April, den Vorabend als Osternacht zu begehen.

Nach der Feier der Osternacht mit Osterfeuer um 20.30 Uhr vor der Kirche und dem Einzug mit der Osterkerze in die dunkle Kirche, um die Auferstehung Jesu sinnfällig zu feiern, bildet die Einladung zum gemütlichen Austausch am Osterbrunnen in Hardheim auf dem Schlossplatz, in Bretzingen und in Schweinberg die Möglichkeit, der Osterfreude Ausdruck zu geben.

Feuerstellen erleuchten und wärmen den Bereich rund um den Brunnen. Getränke sind vor Ort, wer eine Kleinigkeit zum Knabbern mitbringen möchte, kann dies tun und dazustellen. Die schön geschmückten Osterbrunnen in den genannten Orten werden bei diesem Anlass gesegnet und Osterwasser in kleinen Gläsern ausgegeben.

