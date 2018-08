Sich verwöhnen lassen und gleichzeitig kranken Kindern helfen

Anzeige

Hardheim.„Zeit für etwas Gutes“, so hat die Physiotherapiepraxis Dyszy in Hardheim ihren Aktionstag am Samstag, 18. August, überschrieben. Wer sich an diesem Tag zwischen 14.30 und 19.30 Uhr etwas Zeit nimmt, der kann sich in Form einer Wohlfühlmassage selbst etwas Gutes tun lassen und gleichzeitig damit etwas Gutes tun. Der komplette Erlös geht an den Verein „Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber“ mit Sitz in Wertheim.

Bereits vor knapp zwei Jahren hatte Lukas Dyszy erstmals einen Aktionstag für einen guten Zweck durchgeführt. Damals stand die Verschönerung der Hardheimer Spielplätze im Fokus. Damit hatten Lukas und Nicole Dyszy einen Stein ins Rollen gebracht, der mehr und mehr an Fahrt gewann. Zahlreiche weitere Initiativen, Aktionen und Spenden folgten, und am Ende konnte der Spielplatz Klingenweg neu gestaltet werden.

Bei der zweiten Auflage des Aktionstages werden fünf Therapeuten die Teilnehmer mit Wohlfühlmassagen verwöhnen. Kostenpunkt: 20 Euro. Im Einsatz ist an diesem Tag das komplette achtköpfige Team der Praxis. Vor und nach den Massagen warten Kaffee und Kuchen auf die Gäste, und ab 17.30 Uhr wird gegrillt. Massagetermine sollten vorab telefonisch vereinbart werden. Selbstverständlich kann man aber auch einfach nur so vorbeischauen, etwas essen und trinken und damit die gute Sache unterstützen.