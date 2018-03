Sieben Mitglieder in die aktive Wehr aufgenommen

Anzeige

Gerichtstetten.Auf ein arbeitsintensives Jahr blickte die Freiwillige Feuerwehr Gerichtstetten am Samstag im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus zurück. Abteilungskommandant Andreas Heck blickte in seinem Bericht auf zahlreiche Aktivitäten seiner insgesamt 56 Mann starken Truppe zurück.

Die Stärke der Einsatzabteilung bezifferte er auf 33 Mann. Acht Mitglieder seien im vergangenen Jahr in die Alterswehr gewechselt. „Umso erfreulicher ist dafür die Stärke der Jugendwehr mit zu Beginn der Versammlung noch 15 Jugendlichen“, so Heck. Er beleuchtete das Notfalltraining der Atemschutzgeräteträger sowie die Übungen und Lehrgänge, die von den Mitgliedern der Abteilungswehr besucht wurden.

Ins Detail ging anschließend Schriftführer Florian Fischer. Demnach trafen sich die Aktiven zu elf Übungen und einem Schulungsabend. Zum Jahresprogramm gehörte das Maibaumstellen, das Maifest, der Besuch befreundeter Wehren bei deren Festen und die Pflege der Kameradschaft. Die gemeinsame Herbstabschlussübung mit der Abteilungswehr Erfeld fand im November auf dem Gelände des „Bauteams Eckert“ in Gerichtstetten statt. Mitglieder der Abteilungswehr begleiteten kirchliche Prozessionen und den Martinsumzug. Beim Besuch des Kindergartens gewannen die Kinder erste Eindrücke in die Arbeit der Feuerwehr. Dass man sich auf die Gerichtstetter Feuerwehr verlassen könne, hätten der Hochwassereinsatz am 3. Januar und bei einem Kaminbrand vor wenigen Wochen unter Beweis gestellt, so Fischer.