Siebzigjährige in froher Runde

Hardheim.Ein fröhliches Wiedersehen feierte am Samstag der Jahrgang 1948/49. Das „Siebziger-Treffen“ begann bei bestem Wetter mit einem Sektempfang auf dem Schlossplatz, ehe Helmut Berberich die Gruppe zur historischen Ortsbesichtigung durch Hardheim abholte und mit seinem Fachwissen zu beeindrucken vermochten. Für die verstorbenen Jahrgangskollegen wurde auf dem Friedhof eine Schale niedergelegt; zum Erinnerungsaustausch bei Kaffee und Kuchen traf man sich in der „Wohlfahrtsmühle“. Nach dem Fototermin wurde das Abendessen serviert. Groß war die Freude auch über manchen in der Ferne lebenden Teilnehmer: Aus den USA waren Claudia Federico, geborene Meuser, und Gisela Kelly, geborene Greulich, angereist; Marianne Luczak, geborene Keilholz kam aus Hannover in die alte Heimat, während Beatrix Lettner in Brigachtal im Schwarzwald lebt. Für die Organisation wurde Susi Blaschke und Karl Weber gedankt. Auseinander ging man mit dem Wunsch, sich in fünf Jahren wieder zu treffen. ad

