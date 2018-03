„So ein Chor ist nicht selbstverständlich“

Anzeige

Bretzingen.Im Bürgerhaus traf sich der katholische Kirchenchor St. Sebastian und Vitus am Donnerstag zu seiner Generalversammlung, der ein gemeinsames Abendessen vorausging.

Nach dem Eröffnungslied „Ich danke meinem Gott“ leitete Vorsitzender Norbert Fitz den Abend ein und sprach allen Mitgliedern seinen Dank für deren Wirken rund um die Musica sacra aus.

Hernach erinnerte der von Schriftführerin Renate Schmiedl präsentierte Jahresbericht an die Ereignisse des letzten Jahres und damit zunächst an 23 Proben und Auftritte. Als Höhepunkte wurden das Hochamt an Ostern, der gemeinsam mit dem Hardheimer Kirchenchor gestaltete Gründonnerstags-Gottesdienst im Erftaldom und die Christmette am Heiligen Abend angeführt. Dank erging an Lore Fitz für das zeitintensive Einordnen der Notenblätter in den neuen Notenschrank.