So viele Feuersalamander wie in 30 Jahren zuvor nicht

Auffällig war auch die intensive Rückwanderung von Grasfrosch und Erdkröte in der Nacht auf den 11. April. Am Bücholdwiesensee wanderten 831 Tiere nach Durchquerung der Erfa innerhalb von nur fünf Stunden an den wenige Tage zuvor abgedichteten Rückwanderzaun und wurden bei strömendem Regen bis 3 Uhr aufgesammelt.

In der Breitenau wanderten mehrere Tausend Tiere an den Schutzanlagen und den zusätzlich aufgebauten Blechen entlang. Die Wanderungen erinnerten an die Wandernächte vom 23. April 1996 mit 4812 und vom 3. April 1999 mit 6052 gezählten Rückwanderern in einer einzigen Nacht. Damals waren in der Breitenau jeweils sieben Helfer für den Nabu im Einsatz.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018