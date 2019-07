Sogar ein Kleinplanet trägt Hohmanns Namen

Die Gemeinde Hardheim ist in besonderer Weise gleich mehrfach mit der Weltraumfahrt verbunden.

Hardheim. Allenthalben wird man in der Erftalgemeinde an deren bekannten Sohn, den Weltraumpionier Walter Hohmann erinnert. Außerdem hat der Astronaut Alexander Gerst familiäre Wurzeln in Hardheim. Es gibt eine Weltraumausstellung im Heimat- und Landschaftsmuseum Erfatal, einen Planetenweg,

...