Sommer aus der Sicht der Dichter

Die Schönheiten des Sommers in all seinen Facetten literarisch und am Schluss auch gesanglich ließ Stefan Müller-Ruppert die über 120 Zuhörer im Garten des „Bahnhofs 1910“ erleben.

Hardheim. Unter dem Motto „Gugge mer mol“ begeisterte er in dem traumhaft schönen Ambiente am Mittwoch in der von ihm gewohnt sympathischen Art mit seinem fantastischen Stimm- und Gestaltungsvermögen. Veranstalterin dieser schnell ausverkauften Sommerlesung war Bernadette Balles.

Klar, dass aus gegebenem Anlass zum Auftakt zunächst kurz und knackig von 44 Fußballbeinen die Rede war, ehe der faszinierende Rezitator erleben ließ, wie die verschiedensten Autoren mit Worten die Schönheiten des Sommers beschreiben und die Zuhörer zum Schwärmen bringen können.