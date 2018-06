Sommerfestprogramm auf einen Blick

Anzeige

ab 14 Uhr: Festbetrieb.

13 bis 18 Uhr: Flohmarkt und kleine Spiele im Pausenhof, Kaffee und Kuchen in der Mensa von 14 bis 17 Uhr.

14 bis 18 Uhr: Kinderschminken am FG-Stand, Kunsthandwerkermarkt und Themenstände in der Erftalhalle, Autoausstellung, Spielbus „Noky“ am Jugendhaus.

ab 15 Uhr: Steh- und Straßencafé in der Jahnstraße bei der evangelischen Kirchengemeinde, Street-Soccer-Schulmeisterschaft (Klassen 5 bis 10) auf dem großen Pausenhof.

15 bis 18 Uhr: Mitgliederaktion des Krankenhaus-Fördervereins.

16 bis 17.30 Uhr: Zauber- und Ballonshow auf dem Schlossplatz.

ab 18 Uhr: Street-Soccer-Open auf dem Pausenhof (Handballer).

20 Uhr: musikalische Unterhaltung mit „Enjoy“ (Schlossplatz).

21 Uhr: Hardheimer Band „Screaming Slugs“ (Pausenhof der Schule).

Sonntag, 10. Juni

10 Uhr: Gottesdienst Schlossplatz.

11 bis 18 Uhr: Flohmarkt Eirich-Parkplatz.

11 bis 18 Uhr: Festbetrieb, Kunsthandwerkermarkt und Themenstände (Erftalhalle), Autoausstellung, Steh- und Straßencafé, Kinderschminken (FG), Schießanlage des Schützenvereins (Pausenhof).

11 bis 17 Uhr: Informationsstand der Feuerwehr am Gerätehaus.

12 bis 14 Uhr: Musikverein Schweinberg auf dem Schlossplatz.

13 bis 18 Uhr: Familien-Einkaufstag, Flohmarkt im Pausenhof.

14 bis 17 Uhr: Tag der offenen Tür im Kindergarten St. Franziskus mit „Kasperletheater“ (14.30 und 15.30 Uhr).

14 bis 18 Uhr: Aktionsstand des Krankenhaus-Fördervereins, Spielbus „Noky“ am Jugendhaus.

14 bis 14.15 Uhr: Auftritt der „ZumbaKids“ des TV (Pausenhof).

15.45 bis 16.15 Uhr: „WellVita“-Auftritt auf der Show-Bühne auf dem Schlossplatz.

16.30 bis 16.45 Uhr: Showact der „Handball-Minis“ (Pausenhof).

17 bis 20.30 Uhr: Musik mit „Burning up“ auf dem Schlossplatz; circa 18 Uhr Spendenübergabe des Freundes- und Förderkreises Krankenhaus Hardheim ans Krankenhaus Hardheim und Verlosung der Preise für neue Mitglieder.

