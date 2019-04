Sommerzeltlager in Obererlbach

Hardheim.Auch dieses Jahr findet wieder ein Sommerzeltlager der KjG Hardheim statt. Die Reise geht dieses Jahr für zwölf abenteuerliche Tage in die „Welt der Meere – auf der der Suche nach Atlantis“. Die Reise beginnt am Sonntag, 28. Juli, und endet am Freitag, 9. August. Teilnehmen können alle Kinder zwischen neun und 14 Jahren. In direkter Nähe zum Altmühlsee und zum Brombachsee gelegen, befindet sich der Lagerplatz in Obererlbach. Es wird nach vielen Jahren auch wieder einen Elternbesuchstag geben. Am Sonntag, 4. August, können die Eltern für einen Tag ins Zeltlager kommen und das Lagerleben miterleben (An- und Abreise mit Bus). Der Höhepunkt des Zeltlagers ist neben einem Ausflug zum Altmühlsee unser Ausflug ins Rutschparadies „Palm Beach“ in Nürnberg.

Um das Lagerteam kennenzulernen, bietet dieses im Vorfeld zwei Aktionen an: einen Ausflug ins Miramar am 30. März sowie die „Sportsnight“ am 11. Mai, in der alle zusammen in der Sporthalle übernachten. Außerdem gibt es Infostände am Sommerfest sowie am Pfarrfest/Feuerwehrfest.

Weitere Informationen zum Zeltlager sowie zu den beiden Ausflügen findet man im Internet unter www.kjg-hardheim.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019