Sorgen, Fragen und Nöte angesprochen

Hardheim/Höpfingen.Vom Begriff „Visitation“ leitete Dekan Johannes Balbach ab, wie er die Tage am vergangenen Wochenende überschrieben haben wollte, die er und Dekanatsreferent Christian Richter in der Seelsorgeeinheit verbrachten. Beide besuchten von Freitag bis Sonntag im Auftrag des Erzbischofs die verschiedenen Gremien und Einrichtungen der Seelsorgeeinheit, um in den Austausch mit den Menschen vor Ort zu kommen.

„Zeit für Neues“

Das Visitationsteam startete am Freitag in Schweinberg mit einem Einblick in die Pfarrverwaltung, Bücherführung und Organisation vor Ort. Den nächsten Schwerpunkt des Besuches bildete die Begegnung mit dem Seelsorgeteam. Der Blick galt der Verteilung der Arbeitsfelder, der Einbindung von Ehrenamtlichen, Gremien, Gruppen, Vereine und Kreise und der Frage, wie die Arbeit vernetzt und getragen ist. Es kam auch die Gruppe „Zeit für Neues“ zu Wort und stellte sich den interessierten Fragen des Dekans. Daran schloss sich der Austausch mit der Gruppe an, die den Visitationsbericht erstellte. Dieses Selbstbewertungsteam hatte die Aufgabe, die Berichte aus Bereichen der Pastoral in einen Kriterienkatalog einzuordnen. Dieses Raster der Diözese soll helfen, alle Bereiche pastoraler Aufgaben in den Blick zu nehmen und dabei auch eventuelle „blinde Flecken“ zu entdecken. Bei dieem Bericht kann auch die Erkenntnis erlangt werden, dass es Traditionen gibt, die nicht mehr von Leben erfüllt sind und von denen man sich verabschieden muss. Hier galt es auch, den Blick von außen auf das Leben in der Seelsorgeeinheit einzuholen.

Der Samstag startete mit einem spirituellen Morgenimpuls, dem sich das Gespräch mit dem Pfarrgemeinderat und dem Seelsorgeteam anschloss.

Wie geht es weiter?

Heiß wurde um eine Antwort gerungen, wie der Spagat zwischen der noch existierenden traditionellen Kirche und den Menschen geschlagen werden kann, die sich innerlich von der Kirche längst entfernt haben. Die Gesprächspartner fragten sich, wie sich die Kirchengemeinde angesichts der Veränderungen in Zukunft wandeln wird. Die Anwesenden bewegte auch die Frage nach einem Nachfolger für den scheidenden Pfarrer Andreas Rapp. Dekan Balbach nahm die Forderung auf, die Sorgen, Fragen und Nöte mit nach Freiburg zu nehmen und dort vorzutragen. Ihm sei bewusst, dass Veränderungen in der Kirche lange andauern und dies Unmut in den Gläubigen hervorrufe.

Am Samstagnachmittag stand ein Besuch bei der Pfarrgemeinde Bretzingen an. Den Abschluss bildete der gut besuchte Seelsorgeeinheitsgottesdienst am Sonntag in Höpfingen. Nach dem Aufrufen der Erstkommunionkinder aus Höpfingen machte der Zelebrant und Dekan Balbach deutlich, dass auch jeder Einzelne durch die Taufe gerufen sei. Im Anschluss gingen Vertreter der verschiedenen Gruppen, Vereine und Kreise nach vorne, um einen im Vorfeld gestalteten Baustein am Altar abzugeben und so die „Baustelle für das Haus aus lebendigen Steinen“ einzurichten. In seiner Predigt gelang es Balbach, alle zur persönlichen Auseinandersetzung anzuregen. Begeisterung und Schwung verlieh der Feier die musikalische Umrahmung. Der Chor Rückenwind mit Musikgruppe vereinte Sänger und Musiker aus mehreren Orten der Seelsorgeeinheit und band die gesamte Gemeinde in den Gesang mit ein. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzender Manfred Weihbrecht bedankte sich gegen Ende des Gottesdienstes bei Dekan Balbach und allen Beteiligten und lud zum Austausch in das Gemeindezentrum ein.

Dort sprach Bürgermeister Adalbert Hauck, grüßte auch im Namen seines Amtskollegen Volker Rohm, und wies in seiner Rede auf die gute Zusammenarbeit von Gemeindeverwaltung und Kirche hin. Ob Gemeindezentrum oder aktuell der neue Kindergarten, gemeinsam getragen seien diese Projekte Zeugnisse der guten Zusammenarbeit. Dekan Balbach schloss seinen Bericht zur Visitation an. Dabei erwähnte er die vielfältigen Aufbrüche in der Pastoral, wie Kunst und Kirche, Trauerpastoral und Lyrics-Abende, die einen Einblick in eine lebendige Gemeinde ermöglichten.

Fehlende Räume in Bretzingen

Aus der Begegnung mit „Zeit für Neues“ spiegelte sein Bericht wider, dass das Visitationsteam auf eine engagierte Gruppe getroffen sei, die auf vielfältige Weise und mit unterschiedlichen Innovationen Liturgie gestalte. Besonders wertvoll sei, dass die Gruppe Ideen und Wissen der gesamten Seelsorgeeinheit zur Verfügung stellten. Vom Besuch beim Gemeindeteam Bretzingen benannte er die Themen, die dort unter den Nägeln brennen: das schwindende Gemeindeleben, die Auflösung der Ministrantengruppe, fehlende Versammlungsräume für die Gruppierungen nach dem Verkauf des Pfarrhauses und der renovierungsbedürftige Zustand der Kirche, für deren Renovierung sich das Gemeindeteam derzeit engagiert einsetze. Auf die Gemeindeteams werde in der Pastoral 2030 eine große Bedeutung zukommen. Zum Zusammenschluss der beiden Seelsorgeeinheiten Hardheim und Höpfingen bemerkte Dekan Balbach, dass in der relativ kurzen Zeit schon eine gute Vernetzung und eine motivierende Grundstimmung zu erleben sei. Dann ging er auf die Frage nach dem Nachfolger von Pfarrer Andreas Rapp ein. Er versicherte, dass er mit der Personalabteilung in Freiburg in engem Kontakt stehe.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019