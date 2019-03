Spektakuläre Bühnenshow

Hardheim.Wer Disney-Werke und Produktionen in märchenhaft pompöser Gestaltung mit farbenprächtigen Bühnenbildern, Kostümen und turbulentem Geschehen liebt, kann sich in Stuttgart im Apollo-Theater von der Aufführung des Musicals „Aladdin“ begeistern lassen. Zu sehen ist die zeitlose Geschichte um die Titelfigur, den Flaschengeist Dschinni, und Prinzessin Jasmin in einer einfallsreichen und bombastischen Inszenierung.

Die Vorpremiere erlebten am Dienstag 50 Interessenten der VHS. Die Teilnehmer erfreuten sich an der Darstellung des Geschehens auf einem Marktplatz mit Basar, im zauberhaften Märchenpalast von Agrabah und natürlich am wundersam fliegenden Teppich. Sie genossen den Abend mit den wunderbaren Abenteuern in der faszinierenden Welt eines orientalischen Königreichs und den abwechslungsreichen Musiktiteln.

Mit Begeisterung anerkannt wurden die aufwendigen Kostüme und die mit original Swarowski-Kristallen bestückten Gewänder, die technische Ausstattung und die Spezialeffekte mit Pyrotechnik, beweglichen Ebenen und spektakulären Bühnentransformationen sowie der sensationelle nächtliche Teppichflug von Aladdin und Prinzessin Jasmin. Der langanhaltende Applaus für die Aufführung ließ die Begeisterung der von dieser Show mitgerissenen Besucher deutlich werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019