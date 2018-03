Spendensumme erhöht sich kontinuierlich

Anzeige

Alleinstellungsmerkmal

„Dieser ist ein Alleinstellungsmerkmal unseres Krankenhauses“, freute sich der Rathauschef. „Der Förderverein unterstützt damit die Gemeinde ganz enorm; schließlich ist das Krankenhaus eine kommunale Einrichtung.“

„Lange Jahre wurden die Spendensummen direkt für die Steigerung des Patientenwohls verwendet“, machte Fritz-Peter Schwarz als Vorsitzender des Fördervereins deutlich. Nachdem der Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad des Krankenhauses ständig zunehmen, erklärte der Verein sich bereit, zunächst 80 000 Euro (sind bereits abbezahlt) und danach weitere 200 000 Euro, von denen bereits 50 000 Euro abbezahlt sind, für Um- und Ausbaumaßnahmen bereitzustellen. „Indirekt kommt das Geld somit auch den Patienten zugute“, so Schwarz.

Der Vorsitzende kam darauf zu sprechen, dass das Hardheimer Krankenhaus inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist und in Hersbruck (Nürnberg Land) sogar als Vorbild für das dortige kleine Krankenhaus vorgeführt wird. Als besondere Pfeiler des Erfolgs werden „Wirtschaftlichkeit, Fachkompetenz und Menschlichkeit“ sowie die Unterstützung durch den Freundes- und Förderkreis angesehen. „Unser Plus ist es, dass wir auf die Patienten persönlich zugehen und diese bei uns keine Nummer sind“, ergänzte Schwarz.

Bürgermeister Rohm freute sich, dass der Förderverein trotz des hochgesteckten Zieles, das er sich auferlegt habe – in diesem Jahr sollen weitere 30 000 der zugesagten Gesamtsumme von 200 000 Euro finanziert werden – trotzdem noch ein offenes Ohr für die sonstigen Wünsche von Pflegedienstleitung und Verwaltung habe.

Deutlich mehr Operationen

Inzwischen sei die Zahl der ambulanten Operationen stark angestiegen. Auch diese Kurzzeitpatienten sollen sich in hochwertigen Betten erholen können. „Solche Anschaffungen werden ungeachtet unserer Bautätigkeit auch in Zukunft gebraucht“, betonte Rohm. Der Bürgermeister sprach von steigenden Patientenzahl insgesamt, vor allem aus dem bayerischen Raum, hin. Da die Gemeinde die Anschaffung weiterer moderner Betten nicht bewerkstelligen könne, dankte er namens der Kommune, der Patienten und des Krankenhaus-Ausschusses für die finanzielle Unterstützung durch den Förderverein. „Durch das gute Zusammenwirken aller erfüllen wir unsere Aufgabe mit Bravour.“

Was die Erweiterungsbauten anbelangt, erklärten Rohm und Verwaltungsleiter Schön: „Wir wären schon gerne weiter.“ Die Vorarbeiten seien gemacht, die Zuschüsse bewilligt. Aber es komme leider zu unverschuldeten Verzögerungen. „Wir hoffen aber, dass wir im Frühjahr vorankommen.“

Pflegedienstleiterin Karina Paul freute sich als Sprecherin der Schwestern und Pfleger ebenfalls über die neuerliche Spende an das Krankenhaus: Die Investitionen des Fördervereins ermöglichten wesentliche Erleichterungen und Entlastungen bei der Pflege und brächten Verbesserungen bei der Ausstattung der Zimmer.

Besondere Dankesworte richtete Karina Paul an die Pflegekräfte, die 365 Tage im Jahr an 24 Stunden pro Tag im Dienst an den Patienten im Einsatz seien.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018