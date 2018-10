Spielerisch an die Bibel herangeführt

Hardheim.Alle zwei Jahre verwandelt sich das Hardheimer Pfarrheim in eine Stätte besonderer Fröhlichkeit. So findet seit Mittwoch die ökumenische Kinderbibelwoche statt, deren Motto „Wir bauen auf ... Dich ... Jesus ... Eltern“ auf die große Bedeutung des Beistands durch Gott und liebevolle Eltern in der Entwicklung eines Kindes hinweist.

Als zentraler Aufhänger dient die Kulisse einer Baustelle. Aus gutem Grund, wie Gemeindereferentin Claudia Beger erklärte „Die im Mittelpunkt stehenden biblischen Geschichten handeln oft von Menschen mit verschiedenen Handwerksberufen wie Zimmermann oder Fischer.“ Sie betont, dass die Kinder auf diese Weise spielerisch an die Heilige Schrift herangeführt werden.

„Baustellenrundgang“

Diese Aufgabe übernahm am Mittwoch Alexander Cyris, der als Kindermissionar den Kindern die Geschichten in lustigen und kurzweiligen Bewegungsspielen näherbrachte. Er erklärte ihnen etwa nach einem bewegungsintensiven „Baustellenrundgang“ die Vita des Zimmermanns aus dem kleinen Dorf Nazareth, dem man nachsagte, er könne Kranke heilen. Mit sichtlicher Freude folgten die Kinder seinen Ausführungen, ehe Schmuckkarten und Nagelbilder gebastelt wurden.

Für die „Größeren“ ab der zweiten Klasse umfasst das Programm eine „Domino-Rallye“ mit tieferem Sinn. „Hier wird das Motto ‚Wir wollen lebendige Steine sein’ aufgegriffen, das auch als Leitspruch der Erstkommunionvorbereitung dient“, schildert Beger.

Eine gewisse Bedeutung besitzt ebenso das große, am Pfarrfest gestaltete Mosaikbild, das durch die Kinder ergänzt wird. Die Teenager werden im großen Saal des Pfarrheims ein in zwölf Flächen unterteiltes Bild aus Dominosteinchen legen, das vor dem Gottesdienst am Freitagabend „enthüllt“ wird. Der Gottesdienst selbst fungiert gleichermaßen als Einstieg in die Erstkommunionvorbereitung.

Verschiedene Arbeitskreise

Die Kinderbibelwoche versteht sich als Projekt der Ökumene. Der 20-köpfigen Organisationsgruppe gehören Ehrenamtliche aus beiden Kirchengemeinden an, die in verschiedene Arbeitskreise unterteilt sind. „Es gibt zum Beispiel ein Musikteam, ein Spielteam und solche Gruppen, die sich um den Gottesdienst am Samstag, den Brunch, den Teenieabend und das Elterncafé kümmern“, informiert die Gemeindereferentin.

Große Hilfe

Eine große Hilfe seien dabei die beiden FSJ’ler Natascha Bienert von der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland und Christoph Fischer von der evangelischen Kirchengemeinde. Ohne das rührige Engagement der Aktiven sei die Umsetzung der Kinderbibelwoche kaum im gewohnten Ausmaß zu realisieren.

Besonders stolz ist Beger auf das Mitwirken früherer Besucher der Kinderbibelwoche, die mit 13 Jahren selbst Verantwortung übernahmen und sich dafür sogar teilweise vom Nachmittagsunterricht ihrer Schulen freistellen ließen.

So sind Spiel, Spaß, Freude und gute Laune sowie kindgerecht vermittelte christliche Gedanken angesagt. Natürlich wird auch gemeinsam gesungen und musiziert. Die Mädchen und Jungen lernen im Pfarrheim eingängige wie temperamentvolle Lieder kennen und können sich deren Texte gleich verinnerlichen.

„Die Stücke kommen nämlich nach der Kinderbibelwoche in beiden Kirchengemeinden immer wieder zum Einsatz – ganz gleich, ob im Familien- oder Kindergottesdienst oder in der Erstkommunionvorbereitung“, lässt Claudia Beger abschließend wissen.

