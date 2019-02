Spielgerät bereits bestellt

Hardheim/Bretzingen.Erfreuliches tut sich in Sachen Spielplätze in Hardheim. Zuerst in Hardheim, dann in Schweinberg und jetzt in Bretzingen. Dank Elterninitiativen und dem Engagement von Bürgern ist Schwung in die Sache gekommen. In Bretzingen konnte – wie in Hardheim – durch den Gewinn in einem Gewinnspiel ein finanzieller Grundstock gelegt werden. Auch dort ist inzwischen eine Elterngruppe aktiv. Durch Spenden ist bereits eine ansehnliche zusammengekommen, wie Bürgermeister Rohm in der Gemeinderatsitzung informierte. Einschließlich des Preisgeldes aus der Fanta-Aktion sind es aktuell 6750 Euro, teilte Ortsvorsteher Kaspar Wolf mit. Rohm dankte allen Spendern für das große Engagement. Die Ausgestaltung des Spielplatzes am Bretzinger Sportplatz werde im Zusammenwirken mit dem Ortschaftsrat geplant. Ein neues Hauptspielgerät ist bereits bestellt. i.E.

