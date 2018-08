Spielzeit steht unter dem Motto „Heimat“

Hardheim/Buchen.Unter dem derzeit emotional aufgeladenen und viel diskutierten Begriff „Heimat“ stellt das Mainfranken Theater Würzburg seine nächste Spielzeit 2018/19. Dieser wird den „roten Faden“ bilden und die wechselseitige Beleuchtung einiger Stücke des Spielplans unter diesem Aspekt kann und soll fruchtbare Auseinandersetzung zur Folge haben.

Über alle Sparten hinweg zeigt sich dabei die Wandlungsfähigkeit der Konzeption Heimat, wie Intendant Markus Trabusch zur neuen Spielzeit betont. Das Spielplanangebot weist eine Vielzahl von beachtens- und besuchenswerten Angeboten im Musiktheater, im Schauspiel und im Ballett auf.

Den Auftakt bildet am Samstag, 17. November, die Oper „La Bohème“ von G. Puccini, und auch die Operette „Die schöne Helena“ von Jacques Offenbach am Samstag, 22. Dezember, ist ein gefragtes Werk. Weiter geht es am Sonntag, 27. Januar, mit „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt, mit dem Schauspiel Prinz Friedrich von Homburg“ von Heinrich von Kleist am Samstag, 23. Februar, mit der Richard Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ am Sonntag, 21. April, und mit dem Tanztheater „“Muttersprache“ am Samstag, 25. Mai.

Diesem folgt am Donnerstag, 20. Juni, (bereits um 16 Uhr) die große Wagner-Oper „Götterdämmerung“ , ehe die Spielzeit mit dem Ballett „Tanztheater“ am Sonntag, 21. Juli, zu Ende geht.

Bei der VHS-Außenstelle, Telefon 06283/8338, und auch im Rathaus, Telefon 06283/5851 können Auskünfte eingeholt und Unterlagen abgeholt werden.

Die Nutzung von übertragbaren Abonnements garantiert feste Plätze nach Wahl und günstige Eintrittspreise. Von der VHS ergeht die nachdrückliche Bitte um Meldungen von Theaterfreunden zur Beteiligung an diesen viel versprechenden Fahrten, damit deren weitere Durchführung gewährleistet werden kann. Meldungen zum Abschluss neuer Abonnements sollten daher schnellstmöglich bei der VHS-Außenstelle erfolgen. Z

